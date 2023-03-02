Жінка попросила, щоб чоловіка повернули додому хоча б на час пологів, але їй запропонували альтернативу.

Вагітній дружині російського "мобіка" запропонували "допомогу" у відповідь на прохання повернути чоловіка-окупанта додому хоча б на час пологів.

Як повідомляє Телеграм-канал "Ищи своих", вагітну Тетяну очікують важкі пологи з оперативним втручанням. Її чоловік воює в Україні, а 4-річний син залишиться абсолютно сам, коли жінка потрапить до лікарні.

Як пояснила дружина "мобіка", вона - повна сирота з 19 років, батько чоловіка після операції, а мама - хвора. Пенсіонери нібито не впораються із 4-річною дитиною. Росіянка розмріялася, що на пологи чоловіка-"мобіка" повернуть додому, але їй запропонували інший "варіант".

Відео дня

"Зверталася в різні організації, і мені пропонують тільки спеціалізовані заклади для дитини - дитячий будинок, в принципі, з зворотнім поверненням. Я не готова його віддати його у спецзаклад. Хотілося б повернути чоловіка хоча б на час пологів", - сказала жінка.

Топ-новини з сім'ями окупантів

Поки окупанти гарматним м'ясом лізуть на українські танки, їхні сім'ї нерідко опиняються у центрі скандалу. Зокрема, кілька тижнів тому у Ставропольському країн РФ мати "мобіка" повідомила у поліцію, що її син повернувся додому, перестріляв усю сім'ю та взяв у заручники батька. Як виявилося потім, жінка просто надто захопилася алкоголем.

Однак найбільш цікаві ситуації стаються із сім'ясм "двохсотих" окупантів. У Волгограді сім'я ліквідованого загарбника Валерія Коваленка влаштувала справжню війну за грошову компенсацію. Родичі не можуть поділити 10 млн рублів.

А зовсім нещодавно мати та вдова загиблого російського "мобіка" посварилися через машину.

Вас також можуть зацікавити новини: