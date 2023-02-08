Мати загарбника бідкається, що невістка через суд хоче відібрати машину, хоч мала її залишити батькам.

Мати та вдова загиблого російського "мобіка" посварилися через машину.

Як повідомляє Телеграм-канал "Ищи своих", чергову війну за виплати та майно розпочали рідні 23-річного окупанта Кирила Александрова, який загинув 9 березня.

Вдова та мати отримали "гробові" за свого "мобіка" - по 6,7 млн рублів. Втім, дружина хоче відсудити автомобіль чоловіка, мати - проти. Жінка приходить на могилу сина та жаліється, що його дружині "мало грошей, їй ще машина потрібна".

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"Після 3 травня у мене розпочала нова війна - війна з дружиною мого сина. Вона отримала 6,7 млн рублів грошей, як і я. Але їй цього не вистачило. Вона вирішила ще машину сина відсудити. Звісно ж, ця машина куплена у шлюбі, я не сперечаюся. Але повинні ж бути якісь людські якості в людях. У кінці січня я отримала повістку до суду. У позовній заяві дружина мого сина вимагає, щоб суд виніс рішення про виплату мені 1/4 вартості машини. Вона хоче цю машину забрати собі. Це Chevrolet Cruze. На той момент вона коштувала 690 тисяч рублів", - розповіла мати.

За її словами, син-окупант купив автівку за два тижні до "відрядження", тобто відправлення на війну проти України. Він нібито і не встиг на ній поїздити. Після похорону загарбника автівку замкнули в гаражі батьків матері.

"Юля (вдова окупанта - УНІАН) писала мені повідомлення, що машину вона забирати не буде, що вона машину залишить мені. Я все-таки думала, що в неї є людські якості. Отримавши таку велику суму, вони навіть на пам'ятник не хочуть нічого виділити", - бідкається жінка.

Вдова свою позицію журналістам не озвучила.

Чвари за виплати: як росіяни сваряться через гроші

За ліквідованих окупантів РФ виплачує сім'ям грошову компенсацію. Через ці гроші рідні "двохсотих" загарбників інколи розпочинають справжні битви.

Раніше у російському місті Волгоград сім'я ліквідованого загарбника Валерія Коваленка влаштувала справжню війну за грошову компенсацію. Родичі не можуть поділити 10 млн рублів.

Згодом мати ліквідованого в Україні "вагнерівця" Дмитра Цуканова заявила, що ПВК Пригожина видало їй рештки сина та 140 тисяч рублів (приблизно 42 тисячі гривень) для поховання. Родичі досі не можуть поділити ці гроші.

Через деякий час росЗМІ повідомили, що родичі "зажмуреного" майора Євгена Захарченка не можуть поділити компенсацію. Дружина загарбника, яку він привіз з окупованого Луганська, від компенсації не відмовляється, а мати - вимагає визнати цей шлюб фіктивним.

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