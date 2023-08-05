Він погрожує ударами по українських містах на тлі вдалих атак в морі.

Опальний заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув погрозами та образами через атаки на російські судна у Чорному морі.

Реакція з'явилася в Telegram-каналі політика. У своїй емоційній публікації він цинічно заявив, що українцям "мало ударів по Одесі та Ізмаїлу".

"Виродки і недолюдки розуміють тільки жорстокість і силу. Мабуть, їм мало ударів по Одесі, Ізмаїлу та ін. Якщо київська мерзота хоче влаштувати екологічну катастрофу в Чорному морі, вона має отримати її на тій частині їхньої території, яка скоро відвалиться Польщі і яка смердітиме після цього століттями. Це буде для них остаточне рішення щодо зернової угоди", - заявив Медведєв.

Атаки на кораблі РФ

У Росії панікують через нову загрозу в морі. У ніч на 4 серпня на військові кораблі Росії в Новоросійську була здійснена атака. За інформацією джерел УНІАН, спецоперацію проводили Служба безпеки України спільно з Військово-Морськими силами.

В результаті атаки російський десантний корабель "Оленегорський горняк" отримав серйозну пробоїну і поки не може виконувати свої бойові завдання, стверджувало джерело.

У ніч на 5 серпня з'явилася інформація, що біля Керченського мосту було кілька вибухів. Пізніше з'явилася інформація, що пошкоджено танкер-хімовоз Sig.

Джерела повідомили УНІАН, що до нічної атаки на російський танкер поблизу Кримського моста причетна Служба безпеки України.

Росіяни переконують, що російський танкер Sig отримав пошкодження, в результаті яких нібито не сталося розливу палива. ВЧК-ОГПУ пише, що борт отримав пробоїну в результаті атаки безпілотником, і було затоплено машинне відділення.

Вас також можуть зацікавити новини: