Слєпаков висміяв росіян, які вийшли на протест 23 січня.

Відомий російський комік і продюсер Семен Слєпаков написав вірш, в якому засудив прихильників опозиціонера Олексія Навального.

"Вірш про добро" Слєпаков опублікував на своїй сторінці в Instagram.

У ньому він висміює росіян, які вийшли на протест 23 січня, згадуючи нібито про заклики дітей на мітинг і насильство з боку протестувальників "заради добрих потреб»:

"Добрые блюстители

Легитимных мер

Глаз сожгли водителю

За номер «а эм эр».

Путинского прихвостня

Снявши со столба,

Сапогами пиз**ла

Добрая толпа.

И за либеральи

Ценности свои

По еб*лу дали

Парню из ГАИ.

На «прикольный» митинг

Звали ребятню -

Детки, приходите

Прогонять гэбню!

Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас!..

Крыли всех ху*ми,

Кто добра был чужд,

Мол, сгноим вас в яме

Ради добрых нужд!

Будет вам наука,

Мы не Лев Толстой!

На дороге, су*а,

У добра не стой!

Жопой на вилы

Зло надеть пора!

Есть на это силы,

Братцы, у добра!...

Так со злом сражалось

Милое добро,

Позабыв про жалость,

Очерствив нутро.

Храбро, беззаветно,

И во вкус вошло

Так что незаметно

Стало злей, чем зло".

У коментарях більшість підписників звинуватили коміка в тому, що він «перевзувся», і нагадали, що телеканал ТНТ, на якому той працює, належить «Газпром-Медіа».

"Який Семен молодець, завзятий. Не залишає надію стати акціонером ВАТ "Газпром", - написала дружина Навального Юлія.

"Розумієте, Семен: кремлівський темник у віршах-це все одно кремлівський темник. Пахне тим же самим гівном. Але у віршах", "Як же я люблю цей час, коли всі знімають маски, і видно, хто є хто", "Перевзування", "Притча про те, як пахнуть гроші", "І с*снув і ковтнув", - коментували інші.

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Автор: УНІАН