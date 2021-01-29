Відомий російський комік і продюсер Семен Слєпаков написав вірш, в якому засудив прихильників опозиціонера Олексія Навального.
"Вірш про добро" Слєпаков опублікував на своїй сторінці в Instagram.
У ньому він висміює росіян, які вийшли на протест 23 січня, згадуючи нібито про заклики дітей на мітинг і насильство з боку протестувальників "заради добрих потреб»:
"Добрые блюстители
Легитимных мер
Глаз сожгли водителю
За номер «а эм эр».
Путинского прихвостня
Снявши со столба,
Сапогами пиз**ла
Добрая толпа.
И за либеральи
Ценности свои
По еб*лу дали
Парню из ГАИ.
На «прикольный» митинг
Звали ребятню -
Детки, приходите
Прогонять гэбню!
Это будет весело!
Это будет класс!
Может, даже месиво
Сделают из вас!..
Крыли всех ху*ми,
Кто добра был чужд,
Мол, сгноим вас в яме
Ради добрых нужд!
Будет вам наука,
Мы не Лев Толстой!
На дороге, су*а,
У добра не стой!
Жопой на вилы
Зло надеть пора!
Есть на это силы,
Братцы, у добра!...
Так со злом сражалось
Милое добро,
Позабыв про жалость,
Очерствив нутро.
Храбро, беззаветно,
И во вкус вошло
Так что незаметно
Стало злей, чем зло".
У коментарях більшість підписників звинуватили коміка в тому, що він «перевзувся», і нагадали, що телеканал ТНТ, на якому той працює, належить «Газпром-Медіа».
"Який Семен молодець, завзятий. Не залишає надію стати акціонером ВАТ "Газпром", - написала дружина Навального Юлія.
"Розумієте, Семен: кремлівський темник у віршах-це все одно кремлівський темник. Пахне тим же самим гівном. Але у віршах", "Як же я люблю цей час, коли всі знімають маски, і видно, хто є хто", "Перевзування", "Притча про те, як пахнуть гроші", "І с*снув і ковтнув", - коментували інші.
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