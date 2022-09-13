Також російські авіакомпанії порекомендували своїм пілотам менше використовувати гальма при посадці та рулюванні, щоб зберегти ресурс західних лайнерів.

У Росії вважають, що пілоти повинні вміти не лише керувати літаками, а й ремонтувати їх. Тому у Мінпромторгу виступили з пропозицією переглянути підхід до підготовки льотчиків.

Про це заявив заступник голови відомства Олег Бочаров на Східному економічному форумі, пише The Moscow Times.

За його словами, перш за все, йдеться про пілотів регіональної авіації. Для неї пропонується створити "принципово нову систему підтримки льотної придатності".

Відео дня

"Разом з Мінтрансом ми пілотів маємо готувати та сертифікувати як універсальних бійців: вони одночасно мають бути і пілотами, і техніками літаків. І техніка має передбачати в експлуатації можливість польового ремонту", - сказав він.

Проте, як виявилося, самі пілоти не в захваті від такої ідеї. Як наголосив віце-президент Профспілки льотного складу РФ, чинний пілот Олег Приходько, таку пропозицію неможливо реалізувати на практиці, оскільки льотчики та техніки — це дві абсолютно різні професії.

За його словами, зараз пілотів іноді допускають до огляду літака та якихось простих робіт, але лише після консультації з інженерами.

"Повноцінне техобслуговування потребує окремої освіти. Тож ця пропозиція мінпромторгу нереальна", — наголосив Приходько.

Також російські авіакомпанії порекомендували своїм пілотам менше використовувати гальма при посадці та рулюванні, щоб зберегти ресурс західних лайнерів, запчастини до яких не постачаються через санкції.

Раніше, як писав УНІАН, стало відомо, що російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою "Аерофлот", розбирають літаки, щоб мати запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня пілотам літаків у РФ дозволили гальмувати двигуном для збереження колодок.

Вас також можуть зацікавити новини: