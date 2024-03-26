Він зробив це всупереч тому, що західні видання, офіційні особи та міжнародні організації вже давно спростували цю російську пропаганду.

Російська пропаганда знову оживила наратив про біологічну зброю, яку розробляє Україна на західні гроші.

Як ідеться у свіжій доповіді Інституту з вивчення війни (ISW), Кремль продовжує спиратися на давно спростовані наративи в рамках своїх ширших інформаційних операцій, спрямованих на дискредитацію і підрив підтримки України з боку Заходу.

Так, посол РФ у Гаазі Володимир Тарабін в інтерв'ю, опублікованому 25 березня, повторив твердження Кремля про те, що Україна розробляє біологічну зброю у себе в біолабораторіях, які фінансують США і НАТО.

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На додачу до цього російський дипломат заявив, що ЗСУ "систематично" застосовують "широкий спектр токсичних хімікатів" проти російських військових. Однак на яких саме ділянках фронту це відбувається він не сказав.

Серйозна згадка Тарабіна про вже дискредитовану історію про біолабораторії ставить під сумнів інші його звинувачення.

У зв'язку з цим аналітики Інституту нагадали, що якраз російські окупанти використовували білий фосфор проти міських територій в Україні, кілька разів наражаючи на ризик їхнє населення. При цьому, як стверджують аналітики, доведено, що окупанти застосовують хлорбензиліденмалононітрил або хлорпікрин, обидва з яких заборонені Конвенцією про хімічну зброю, ратифікованою Росією 1997 року. "Кілька російських та українських джерел надали докази застосування подібних заборонених хімічних речовин проти українських військових на полі бою", - йдеться в огляді ISW.

"Кремлівські чиновники, зокрема Путін, звинувачували Захід у продовженні фінансування біолабораторій в Україні ще до повномасштабного вторгнення в Україну", - зазначили експерти й уточнили, що західні видання, офіційні особи та міжнародні організації вже давно спростували цю російську пропаганду.

Пропаганда РФ

В ООН назвали РФ відповідальною за більшість військових злочинів, скоєних в Україні, включно з нападами на мирних жителів. Також США та їхні союзники звинуватили РФ у поширенні брехливої інформації про "військово-біологічні програми" в Україні.

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