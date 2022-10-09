Також він поскаржився на засилля "гадів, злодіїв та сволоти" у Росії.

Протоієрей РПЦ Андрій Ткачов закликав російських окупантів, які воюють проти України, вбивати українців та "відставити бздь*ж".

Фрагмент звернення Ткачова опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Це протоієрей Андрій Ткачов. Російської православної церкви Московського патріархату. Звертається до російських окупантів з підтримкою. Закликає за фактом вбивати українців. А ще закликає до внутрішніх репресій у Росії, але це вже їхня проблема. Що там у нас із УПЦ МП? Ще недостатньо доказів, що це російська агентура? Що має бути заборона назавжди? Ну, давайте ще почекаємо", – емоційно прокоментував Андрющенко.

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Так, російський протоієрей Ткачов наголосив, що священнослужителі РПЦ моляться за окупантів, доки ті вбивають людей в Україні. А війну, яку Росія розв'язала проти України, так званий "священнослужитель" називає "апокаліптичною битвою із сатаною".

"Брати, ми зараз відслужили службу. На кожній службі поминаємо вас. Ми розуміємо, що бій іде не заради слави, а заради життя на землі. І ви зараз на самій "стрічці" апокаліптичної битви. Росія веде дві війни: назовні і всередині. У нас ще всередині війна окрема ведеться. Тому ви там віч-на-віч б'єтеся з сатаною, а тут теж ще окрема війна", – заявив Ткачов.

Далі він закликає до внутрішніх репресій у РФ і наголошує, що "розпусники, злодії, гаддя та сволота" заважають жити.

"Росія повинна перемогти саму себе і здобути перемогу всередині Росії. У нас немає точки опори, у нас багато гаддя всякого – злодіїв, гаддя та сволоти. Суспільство споживання героїв не народжує. За 30 років у нас маса і зрадників, і розпусників, і розжирілих, і охамілих", – заявляє Ткачов.

Протоієрей закликає російських військових продовжувати вбивства українців, обіцяючи їм "підтримку" від різних святих та архангелів, яким, начебто, російські попи вже "дали команду" підтримувати армію РФ. Також Ткачов закликає окупантів "відставити мандраж і бздь*ж", і йти помирати за наказом - заради "кращого потойбічного життя".

"Ми вдячні вам за те, що ви брудну криваву роботу робите. Якщо ви не зробите - її ніхто не зробить. Ну а молимося ми Георгію Великомученику, щоб він очолив наше військо духовне, Архистратигу Михайлу даємо команду зімкнути ряди. Кожен мандраж і бздь*ж відставити, тому що справа дуже серйозна... Загалом, ніхто не обіцяв, що ми житимемо вічно, саме в цьому тілі, саме на землі... Будемо жити вічно, бо Христос воскрес. Але не так, як зараз. Будемо жити краще, по-справжньому і назавжди", – завершив своє звернення до окупантів та злочинців росіянин Ткачов.

Варто зазначити, що вищезгаданий митрофорний протоієрей російської православної церкви, проповідник, телеведучий Ткачов Андрій Юрійович (30.12.1969 р.н.) перебуває під санкціями уряду України з серпня 2022 року. Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, що священники РПЦ і, зокрема, її глава - Патріарх Кирило - підтримують і схвалюють війну Росії проти України.

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