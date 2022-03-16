Акції планують на 18 березня по всій території РФ.

Російських бюджетників зганяють на мітинг 18 березня на підтримку президента РФ Володимира Путіна і війни в Україні. Акції присвячені восьмій річниці окупації Криму.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Планується, що мітинги пройдуть по всій країні в п'ятницю, 18 березня. Вони присвячені восьмій річниці незаконної окупації Криму та на підтримку війни в Україні.

За даними росЗМІ, в одній зі шкіл П'ятигорська вчителям надіслали повідомлення з наказом прийти на мітинг 18 березня.

"Колеги! 18 березня о 13 годині на площі біля будинку адміністрації відбудеться мітинг Росія, Крим, Донецьк, Присутність всіх строго обов'язково. Списки з П. І. співробітників і викладачів передані голові міста. Звільняю Тільки Б., у неї двоє маленьких дітей. Повідомляю вам заздалегідь. Відсутності бути не повинно, акція пройде швидко. Прошу поставитися з належним розумінням, необхідна наша Громадянська позиція", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Москві від співробітників соцустанов вимагають прийти на мітинг в Лужниках.

"У п'ятницю йдемо в Лужники, на захід Крим - наш, йдуть всі! Час я повідомлю пізніше! Прошу це не обговорювати, я теж йду з вами!"- зазначено в повідомленні.

При цьому в Уфі людей заманюють на площу Салавата Юлаєва обіцянками про концерт. Нібито повинні виступити " Елвін Грей "і група"місто 312".

Водночас в Твері регіональне міністерство освіти просить "забезпечити участь в акції максимальної кількості студентів і працівників освітніх організацій".

Варто зазначити, що "Комерсантъ" писав про плановані у РФ на 18 мітингах-концертах, учасники яких підтримають бойовиків на Донбасі та війну Україні

Заходи нібито пройдуть під гаслами: "Za мир", "Za Росію" та "Za президента".

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення в Україну, у низці міст прогриміли вибухи. У зв'язку з цим нечисленні свідомі громадяни РФ почали виходити на акції протесту проти війни в Україні.

Тільки за 24 лютого російські силовики здійснили понад 1,5 тисячі арештів.

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