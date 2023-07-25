Окупанти звинувачують їх у спробах захопити владу в угрупованні "ДНР".

У російському Ростові-на-Дону розпочався суд над полоненими бійцями українського батальйону "Айдар". Як повідомляє ТАСС, справу слухає Південний окружний військовий суд.

Окупанти судять 18 українських бранців за звинуваченням у порушенні "Кримінального кодексу", вигаданного бойовиками терористичного угруповання "ДНР". Зокрема їх звинувачують у діях, спрямованих на "насильницьке захоплення влади і зміну конституційного ладу ДНР", а також в "участі в діяльності терористичної організації".

Російські ЗМІ стверджують, що ці звинувачення будуть перекваліфіковані на відповідні статті КК РФ, оскільки минулого року Росія приєднала до себе угруповання "ДНР".

Прес-служба 24-го ОШБ "Айдар" нагадала, що ніхто не забув про полонених бійців, вони не кинуті напризволяще.

"Питання звільнення військовополонених є однією з найпріоритетніших завдань для командування батальйону. Ми запевняємо, що залучуємо всі доступні нам ресурси, використовуємо всі можливості, щоб всі наші бійці якнайшвидше повернулись додому", – йдеться в заяві батальйону.

Зазначається, що робота зі звільнення полонених айдарівців координується з Офісом президента, ГУР МО України, Координаційним штабом поводження з військовополоненими та іншими структурами.

Українські бійці в російському полоні - останні новини

Раніше УНІАН розповів історію українського розвідника Івана Дзюби, який за два тижні в російському полоні втратив обидві ноги через нелюдські тортури. Зараз боєць проходить реабілітацію у Львові.

Як розповів омбудсмен Дмитро Лубінець, наразі Росія категорично відмовляється обмінювати полонених, які потрапили до рук окупантів до 24 лютого 2022 року. Чому так, до кінця не зрозуміло, але за час повномасштабної фази війни досі не вдалося визволити з полону нікого, хто належить до даної категорії.

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