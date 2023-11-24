Дрон вибухнув на території частини.

У ніч на 24 листопада безпілотний літальний апарат атакував російську військову частину у Волгоградській області. Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.

За їхніми даними, близько 02:00 на території військової частини 57229/51 в селищі Котлубань впав безпілотник літакового типу. Постраждалих і руйнувань немає. "Ця військова частина, згідно з відкритими даними, є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів", - пишуть вони.

Зазначається, що ця ж військова частина вже потрапляла під атаку БПЛА 16 листопада, тоді там згорів склад з боєприпасами дрібної стрілецької зброї.

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Тим часом Baza заявляє, що вночі в бік частини в Городищенському районі летіли три безпілотні летальні апарати, їх придушили силами радіоелектронної боротьби. В результаті один з дронів "впав на території частини і вибухнув".

Війна у Волгоградській області:

Нагадаємо, 31 грудня одна з ракет, які окупанти випустили по Україні, впала на їх території. У мережі публікували ракету, яка впала і загорілася.

У вересні у Волгоградській області зазнав аварії тактичний фронтовий бомбардувальник Су-24М.

7 вересня російські ЗМІ заявили про першу атаку дрона на регіон з початку повномасштабної війни. Повідомлялося, що метою БПЛА була військова частина в Городищенському районі, його перехопили.

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