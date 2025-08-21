Путін хоче продати нам якесь 'повітря': Зеленський розкрив, яку 'перемогу' хоче РФ

Президент України вважає, що на сьогодні є важелі, що змусять Росію до поступок.

Зустріч лідерів України і Росії потрібна, щоб завершити війну. Україна готова до будь-якої конфігурації цих зустрічей. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами.

"Якщо для того, щоб закінчити війну, потрібна зустріч з "рускімі", а потім тристороння зустріч, ми готові до будь-якої конфігурації цих зустрічей. Ми зробили крок назустріч. І вони повинні щось зробити, щоб продемонструвати, що хочуть закінчити війну, як говорили", - зазначив він.

За його словами, якщо Росія не хоче такої зустрічі, то необхідні з боку США та інших партнерів додаткові санкційні, тарифні кроки, бо це реально працює.

Зеленський вважає, що без домовленостей у двосторонньому форматі між керівниками України і Росії і без того чи іншого формату припинення вогню, тристоронні перемовини за участю президента США Дональда Трампа майже неможливі.

"Тому що Сполученим Штатам Америки треба бути присутніми в момент закінчення війни або в якийсь момент, який дає сигнал, що війна закінчиться. Інакше успіху не буде", - сказав Зеленський. При цьому наголосив, що в будь-якому випадку знадобиться час тиші, щоб напрацювати весь план закінчення війни.

"Питання територій – це питання людини, яка хоче окупувати наші території, і людини, яка зі своєю армією і народом захищає свої території. Тобто це питання Путіна і моє", - сказав президент України.

За його словами, Росія висуває якісь нереалістичні умови:

"Путін хоче нам продати якесь "повітря" - що він не буде на нас наступати, а за це віддайте те, що ви контролюєте. Думаю, це просто його закид і він розуміє, що так воно не буде. Може, на це він і розраховує, бо не хоче закінчувати війну. Заздалегідь дає якісь умови, щоб ми їх не могли сприймати".

За його словами, є важелі впливу на позицію Росії. Водночас президент визнав, що сиутація дійсно непроста.

"Все не так погано, на полі бою, як описує Росія. Ситуація непроста, складна. У нього набагато більше людей – факт. Зброя – факт. Але економіка його тріщить – факт. Те, що він нарощує частину виробництва – факт, але він не зможе його нарощувати достатньо і воно буде падати, якщо так далі підуть справи, – також факт", - наголосив президент України.

За його словами, в Росії розуміють ці загрози і хочуть закінчити війну, але з якоюсь "перемогою для себе". Зеленський додав:

"Вони собі придумували перемогу, я вважаю, – наш вихід з Донбасу. Я думаю, це те, що вони собі придумали як перемогу – те, що вони хочуть продавати всередині своєї держави".

Війна в Україні - чи готується Росія до миру

Як повідомляв УНІАН, Росія готується до підвищення податків та скорочення витрат, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних видатків, оскільки їхня економіка тріщить під тягарем фінансування понад трирічної війни в Україні.

Reuters з посиланням на чиновників та економістів пише, що президент Володимир Путін відкинув припущення, що війна руйнує економіку Росії, але дефіцит бюджету зростає через збільшення витрат, тоді як доходи від нафти і газу скорочуються під тиском західних санкцій.

