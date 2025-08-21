РФ треба ще 4 роки, щоб окупувати Донбас, зазначив президент України.

Україна юридично не визнає окупацію українських територій Росією. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами.

"Що стосуються всіх наших тимчасово окупованих територій, то я ще раз підкреслю: юридично ми не визнаємо окупацію. Моя позиція така", - наголосив він.

За його словами, коли йдеться про "червоні лінії" для України, то необхідно розуміти, на що насправді здатна Росія. Зеленський розповів, що під час розмови із президентом США Дональдом Трампом він пояснив йому, що з початку повномасштабної війни РФ окупувала не 69% Донецької області, а її третину, ще близько однієї третьої області і Крим було захоплено до 2022 року.

"Зараз загалом десь 67-69% вони тримають. Тобто ми говоримо, що за майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, – це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки", - сказав Зеленський.

Президент заявив, що Росія не тільки не зможе захопити Сумщину, але й утримати ті ділянки у прикордонні, де росіяни зараз є.

"У сьогоднішніх реаліях це питання часу: кілька місяців – і їх не буде на Сумщині", - запевнив він.

Також Зеленський стверджує, що росіяни не зможуть захопити і Харківщину:

"Я так само вважаю, що в перспективі – не хочеться воєнної перспективи, – але вони не отримають Харківщину".

Президент вважає, що навіть дивно говорити, що росіяни готові нам віддати Кінбурнську косу на Миколаївщині, яка їм потрібна тільки для того, щоб блокувати море для нас.

Питання територій у ймовірній мирній угоді з РФ

Як повідомляв УНІАН, видання The Wall Street Journal написало, нібито президент України Володимир Зеленський під час переговорів з американським колегою Дональдом Трампом допустив можливість обміну територіями.

Європейські лідери спробували описати значення територіальних втрат для України словами, зрозумілими Трампу. Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порівняв вимогу Росії про передачу їй всього Донбасу з вимогою до США здати рідний штат Трампа - Флориду.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що його позиція щодо здачі Донбасу не змінилася і вона ґрунтується на Конституції України. Він зазначив, що будь-які питання, що стосуються територіальної цілісності нашої країни, не можуть обговорюватися без урахування думки й волі народу, а також Конституції України.

