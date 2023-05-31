Нащадки терориста влаштували "патріотичну" вечірку із оригінальними "стравами".

У мережу злили відео відпочинку дітей ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина - Павла та Вероніки - у розпал бахмутської м'ясорубки, яку влаштував їхній батько.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ", відео та фото з вечірок дітей Пригожина у Карелії злили їхні друзі. Записи зроблено під час найжорсткіших боїв у Бахмуті. Тоді Пригожин відправляв своїх найманців н м'ясні штурми.

"Давай гимн… Ты просишь мелочь у общепита, ты ху*сос, а я - элита", - співають діти ватажка "Вагнера".

"Родзинкою" вечірки став доширак із викладеними на ньому майонезом літерами SVO (або ZVO) під пісню "А ты в деревне х*й соси".

"Зустрічайте, росіяни, нову еліту", - зазначив канал.

Що тим часом робить Пригожин

Картинка елітного відпочинку дітей Пригожина не збігається із його заявами щодо війни. Нещодавно ватажок розбитої під Бахмутом ПВК "Вагнера" заговорив про загальну мобілізацію в Росії, яку вважає неминучою. Він пропонує оголосити її вже зараз, щоб мобілізовані мали час на підготовку до війни, що триватиме.

Перед цим ватажок "Вагнера" Євген Пригожин визнав, що російська армія несе величезні втрати в Україні - значно більше, ніж в Афганістані. За його словами, у Бахмуті ліквідовано порівну зеків-найманців та кадрових "вагнерівців" - разом нібито 20 тисяч трупів. Для того, щоб ця інформація не спричинила вибух у російському суспільстві, ватажок "Вагнера" відразу збрехав, що втрати ЗСУ нібито у кілька разів вищі.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін не повірив йому й детально прокоментував дані. За його словами, кожен другий "вагнерівець" потрапив у категорію безповоротних втрат.

Тим часом, в Міноборони заявили, що бахмутська кампанія стала для Російської Федерації найдорожчою операцією в сенсі людських втрат.

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