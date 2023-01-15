Мова про судно Алішера Усманова і його дружини Ірини.

Територію Хорватії безперешкодно покинула яхта Irina VU, яка належить російському олігарху Алішеру Усманову і його дружині Ірині. Судно входить до переліку заарештованих активів держави-агресора. Через це навколо яхти виник скандал.

Відповідні органи Хорватії дізналися про те, що Irina VU покинула сухий причал марини Бетіна на острові Муртер тільки днями. При цьому яхта попливла ще три місяці тому. Про це повідомили журналісти видання "Балканський оглядач".

З відкритих джерел вдалося дізнатися, що 6 жовтня 2022 року яхта вийшла з Бетіни. А вже 9 жовтня вона прибула в турецький порт Дідім і там встала на якір. Це останнє відоме місцезнаходження яхти, яке згадується в джерелах.

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Днями в Бетіну припливло майже ідентичне з Irina VU судно. За даними джерела журналістів, воно повинно було імітувати знаходження яхти російського олігарха в Хорватії. Однак офіційно чиновники називають це збігом.

За даними ЗМІ, Irina VU вдалося перевезти, адже у хорватської прикордонної поліції не було відомостей про заборону на переміщення судна. Державний секретар Міністерства моря, транспорту та інфраструктури Ален Госпочич заявив, що яхту опечатали, коли Усманов потрапив під санкції. Капітан порту заборонив доступ до неї, а власників попередили про арешт. Однак Бетіна — це марина відкритого типу з вільним доступом. Охорона в портах не передбачена.

"У порту Бетіна все відкрито для всіх. Ми з вами можемо прийти туди, прогулятися по набережній і застрибнути на будь-яку яхту, яка там пришвартована. Міністерство повідомило порту, що яхта заблокована, капітан порту видав вказівку владі, що доступ до яхти заборонено будь-яким чином, а Міністерство не наймає служби безпеки для цілодобової охорони чужого майна, і не планує це робити, оскільки така система є нежиттєздатною", — заявив Госпочич.

Держсекретар також відповів, чому пропажу виявили тільки через три місяці. За його словами, в обов'язки Міністерства не входить перевірка "замороженого" майна. Хорватські служби безпеки в партнерстві з міжнародними слідчими почали розбиратися в скандальному інциденті.

Заарештовані яхти російських олігархів

Як повідомляв УНІАН, це не перший випадок, коли олігарху з РФ вдається забрати своє судно з-під арешту. На початку грудня з порту Ольбія в Італії зникла 22-метрова Aldabra мільярдера Дмитра Мазепіна. Це сталося за кілька годин до того, як з'явилися офіційні дані про власника яхти.

В січні журналісти дізналися, що у олігарха Романа Абрамовича знайшли незадекларовані активи. До них відносяться десять суден, які належать мільярдерові через офшорні компанії і трастові фонди.

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