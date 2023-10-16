Дітей у камуфляжі тренували місцеві курсанти.

У Лабінську (Краснодарський край РФ) місцева влада влаштували "патріотичну гру" для вихованців дитячих садків. Дошкільнят одягли в камуфляжний одяг і посадили в окопи.

"14 команд дитячих садків Лабинського району. Це сила! А наші хлопці допризовного віку – справжні вихователі. Гра сподобалася всім без винятку", – розповіли в місцевому творчому об'єднанні "Нова лінія".

На опублікованих фото можна побачити, як діти у формі з номерами в кольорах російського прапора розбирають автомати, борються з картонними танками, долають різноманітні перешкоди. На одному з кадрів група дітей сидить в імпровізованому окопі – ямі, що за формою нагадує могильну.

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Військово-патріотичне виховання дітей в РФ

Кремль активно розвиває програми, спрямовані на мілітаризацію дітей. Але це не просто ще один інструмент вербування "гарматного м'яса" на війну, а елемент підготовки Росії до багаторічної війни, вважають експерти.

Зокрема, у Росії повернули програму радянських часів з військової підготовки школярів, скасовану ще в 1993 році. У РФ та на окупованих територіях України росіяни проводять різноманітні "військово-патріотичні заходи". Наприклад, в Сочі для дітей у віці 6 років і старше влаштовували "ігри" зі зброєю.

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