Жінку обурило те, що дитина надає перевагу мультикам, а не відвідуванню храму.

В Югрі (РФ) слідчі перевіряють жінку, яка лупцювала та обзивала свою дитину на вулиці.

Як зазначає російський Телеграм-канал "База", жителі міста Райдужний випадково зняли на відео, як надто "набожна" мати пхає, обзиває і б'є свою доньку, а друга дитина за цим спостерігає.

Мати обурилася, що її діти рідко ходять до церкви, воліючи подивитися мультики будинку.

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"Мультики вам? Х*юльтики... Якою рукою хрестишся, с*ка?", - кричала жінка.

Горе-матір перевіряє поліція.

Неадекватні росіянки: найцікавіші новини

Раніше у Володимирській області Росії мати змушувала доньку повіситися через те, що та зустрічається з українцем.

"Можна навіть на колінах повіситися. Ти хоч би мене запитала, нах*й, як закінчити життя самогубством. Я б тобі показала, як це зробити... Україна? Зал*па! Україна. Тебе вербує п*дар кончений. Вербування", - кричала на відео жінка та змушувала доньку накидувати петлю на шию.

Втім, деякі росіянки відзначаються й за кордоном. Зокрема,

в Бад-Вісзее (Німеччина) агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаяла дворічного хлопчика та його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

Агресивна особа заявила, що диктатор Путін "все робить правильно" і скоро Росія простягнеться "від Москви до Мюнхена".На цьому агресія росіянки не закінчувалася. Жінка ввійшла в кураж та видала, що "українців потрібно знищувати як євреїв".

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