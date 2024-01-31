Хто "піде під ніж", залежить від фантазії слідчого.

Депутати Державної Думи Російської Федерації проголосували за закон, який передбачає конфіскацію майна за "фейки" про війну.

За даними "Дождя", Держдума РФ прийняла закон про конфіскацію майна за військові "фейки".

"Закон передбачає можливість конфіскувати майно у засуджених за статтями про поширення "фейків" і публічних закликах до екстремістської діяльності. Крім того, закон передбачає конфіскацію грошей і майна, "використовуваних або призначених для фінансування" дезертирства, диверсійної діяльності та розголошення держтаємниці", - йдеться в повідомленні.

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У числі підписали законопроект - депутати всіх фракцій Держдуми, крім "нових людей".

Як зазначає Sota, спікер Держдуми В'ячеслав Володін назвав цей новий закон "законом про негідників". Його цитують усі пов'язані з нею росЗМІ, включаючи "парламентську газету".

"Володін назвав остаточно прийнятий закон про конфіскацію майна у фігурантів кримінальних справ за політичними статтями "законом про негідників", - повідомляє Sota.

Зокрема, Володін заявив, що абсолютна більшість російських депутатів виступає за необхідність "покарання зрадників, які з-за кордону ллють бруд на країну, солдатів і офіцерів". Спікер Держдуми називає повномасштабну війну проти України "спеціальною військовою операцією", а "зрадників" звинувачує в підтримці та фінансуванні Києва.

"Прийняте рішення дозволить карати тих, хто веде діяльність проти своєї країни, - позбавляти цих негідників почесних звань, а також конфісковувати їх майно, гроші та інші цінності", - заявив Володін.

Як випливає з повідомлення "Медузи", яка проаналізувала нововведення, "під статтю" можуть потрапити дуже багато росіян. Зокрема, мова про всі порушення, які в Кримінальному кодексі РФ "діяльністю, спрямованою проти безпеки Російської Федерації". Наприклад, майна можуть вилучити за "надання сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, в яких РФ не бере, або іноземних державних органів", за участь в діяльності" небажаної організації", за невиконання наказу і дезертирство.

Вилучити можуть гроші і цінності, кошти і майно, "використовувані або призначені" для фінансування "злочинної" діяльності. На думку юристів, найнебезпечніше звинувачення-співпраця з "небажаними" організаціями.

"Слідство може порахувати, що всі ваші гроші на рахунку призначені для фінансування "небажаної" організації, а, значить, підлягають конфіскації в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають юристи, багато що залежить від "фантазії слідчого". Наприклад, залучити можуть журналіста, який співпрацює з незалежною правозахисною організацією і пише про війну проти України. Аналогічно можуть відібрати зарплату людини, яка на таку організацію працює.

Війна в Україні - хто в Росії проти

Проти війни, яку РФ розв'язала проти України, виступили ряд відомих росіян. У їх числі – гуморист Максим Галкін, з ним солідарна його зіркова дружина-співачка Алла Пугачова. Галкін визнаний іноагнетом в РФ, а примадонна сама просила, щоб її теж визнали іноземним агентом. Подружжя покинуло Росію після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нещодавно в Бурятії (входить до складу РФ) скасували концерт російської співачки Крістіни Орбакайте - дочки Пугачової. Нібито місцеві жителі вважають, що вона фінансує ВСУ.

Після повномасштабного вторгнення з РФ також виїхав лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич, проти війни неодноразово висловлювалися актриса Лія Ахеджакова, музикант Борис Гребенщиков та інші.

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