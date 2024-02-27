Дівчину звинуватили у дискредитації російської армії.

В Росії суд відправив за грати 18-річну антивоєнну активістку через вірш Тараса Шевченка. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Йдеться про відому в російському антивоєнному русі активістку Дарʼю Козирєву. 24 лютого у Санкт-Петербурзі дівчина наклеїла на постамент памʼятника Шевченку аркуш паперу із уривком його вірша "Заповіт":

Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кровʼю Волю окропіте!

За цю дію Козирєву затримали поліцейські. Її звинуватили у повторній дискредитації російської армії та відправили до СІЗО на 2 місяці.

Хто така Дар’я Козирєва

Це вже не перший конфлікт активістки з путінським режимом. В березні 2022 року Козирєва, яка тоді ще навчалася у школі, розмістила пост у соціальній мережі "ВКонтакте" із критикою ухвалених тоді законів про покарання за "дискредитацію" армії РФ. У грудні 2023 року за цю публікацію дівчину оштрафували на 30 тисяч рублів і відрахували із Санкт-Петербурзького державного університету.

Крім того, проти Козирєвої відкрито кримінальну справу про навмисне псування майна. У грудні 2022 року вона написала "Вбивці, ви розбомбили його. Іуди" на інсталяції, присвяченій "дружбі" Санкт-Петербурга та знищеного росіянами Маріуполя. За цією справою вироку ще немає.

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