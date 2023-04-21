Рупор Кремля прокоментував можливість введення нових санкцій проти РФ.

У Кремлі заявили, що санкції проти них будуть бити по світовій економіці і можуть призвести до всесвітньої кризи.

Російська Федерація віддає собі звіт в тому, що Сполучені Штати Америки і Європейський союз зараз активно роздумують над додатковими санкціями, заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, пише пропагандистське видання ТАСС.

"Тому це може лише призвести до наростання тенденцій до всесвітньої економічної кризи", - сказав Пєсков, знову заявивши, що Росія має справу з "агресивним блоком НАТО".

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Санкції проти Росії: останні новини

За даними Bloomberg, союзники України обговорюють введення повної заборони більшої частини експорту в Росію. Якщо ідею вирішать реалізувати, то буде складено список винятків, в який можуть увійти ліки і сільськогосподарська продукція.

Видання зазначає, що обговорення такого рішення призведе до бурхливих дебатів, оскільки ряд компаній все ще експортує свої товари в Російську Федерацію.

Нагадаємо, що раніше колишній головний економіст МВФ Кеннет Рогофф заявив, що Росія вже взяла курс на досягнення рівня життя громадян Венесуели.

У квітні Путін заявив, що санкції - це надовго і закликав посилювати заходи з імпортозаміщення.

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