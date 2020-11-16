Є припущення, що померлу закопували, поки вона ще була жива.

У Санкт-Петербурзі на території Юнтолівського заказника знайшли тіло жінки, по шию закопане в землю.

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«Чоловік у лісі натрапив на людську голову і подумав, що це чергове розчленування. Але все виявилося навіть страшніше – тіло закопали в землю по шию», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що труп жінки знайшли в сидячому положенні. Явних ознак насильницької смерті не виявили. Є припущення, що загиблу закопували, поки вона ще була жива.

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Є версія, що це мусульманська могила. У деяких мусульман є звичай ховати померлих сидячи та залишати їм цінні речі (в шкарпетках у померлої знайшли золоті прикраси).

За ще однією версією, саме так страчували дружин, які вбили своїх чоловіків.

Наразі за даним фактом порушено кримінальну справу.

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Автор: УНІАН