За викрадення та вбивство людини зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

У Росії чоловік жорстоко вбив свого друга за борг в 500 рублів (приблизно 7 доларів). Житель Свердловської області разом зі спільником викрали боржника і змусили його рити собі яму. Після цього людину закопали живцем.

Про це повідомляє російське видання "Лента.ру".

Так, в ніч на 3 липня 2016 року росіянин 1994 року народження спільно з іншим чоловіком, перебуваючи в місті Карпінську, викрав свого друга, щоб змусити його повернути борг.

Зловмисники вивезли чоловіка в ліс, там вони почали погрожувати йому вбивством. Росіянина били і змусили копати собі яму. За даними слідства, коли потерпілий опинився на дні ями, чоловіки засипали його землею.

Читайте такожБили палицею для хоругви: у Росії п'яні учасники хресної ходи напали на поліцейськогоПотерпілий був похований живцев, в результаті чого він помер. Зазначається, що другого співучасника злочину притягти до відповідальності вже неможливо - він помер.

Слідчий комітет у Свердловській області вже пред'явив росіянину звинувачення в тому, що той заживо закопав свого знайомого за борг в 500 рублів. За викрадення та вбивство людини зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіянин застрелився у тирі на очах у інструктора зі стрільби. 59-річний житель Новосибірська вчинив самогубство в стрілецькому клубі.

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Автор: Поліна Кузенко