В Іркутській області пройшла масова хода з участю дітей. Їм у руки дали портрети російського президента Володимира Путіна у рамках, які зазвичай використовують для акцій «Безсмертний полк».
Про це пише Тайга.инфо та опозиційний телеканал Дождь.
Читайте такожУ Росії анонсували військовий парад вихованців дитсадків на 9 травняКостюмовану ходу присвятили "епосі Путіна". Частина дітей тримала світлини глави РФ з цитатами із його виступів.
На захід запросили так званих козаків, представників силових структур, дитячих садочків і місцевої школи.
Водночас у регіоні заборонено проведення масових заходів через карантин у зв’язку з COVID-19.
"Ми реалізуємо проект "Однією ми пов’язані долею" до дня Святого Георгія, який складається з кількох етапів: науково-практична конференція, захист патріотичних куточків, костюмована хода, відкриття вахти пам’яті. Костюмована хода представлена різними епохами, в тому числі й епохою Путіна", – заявив журналістам начальник регіонального штабу руху Олександр Старухін.
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