Росіяни в істериці, адже розуміють неминучість українського контрнаступу та ймовірність повернення силовим шляхом не лише всього Донбасу, а й Криму.

Російські пропагандисти влаштували істерику у прямому ефірі, обговорюючи спроможність України військовим шляхом повернути тимчасово окуповані Росією Донбас та Крим. Військовий експерт та полковник Михайло Ходарьонок заявив, що з війни треба виходити, а пропагандистка Ольга Скабєєва не знайшла переконливих контраргументів, тому змогла тільки зазначили, що "здатися неможливо".

Фрагмент цієї дискусії з'явився у мережі.

"Американці, накачуючи Україну зброєю, прогнозують, що десь у липні-серпні українці мають піти у контрнаступ і не просто зупинитись на позиціях 24 лютого, а з допомогою американської зброї відвоювати і Донбас з Кримом. Зеленський вже відреагував і сказав, що вони готові", – заявила Скабєєва.

Російський полковник Ходарьонок підтвердив, що українське військо дійсно може це зробити. Ба більше, він не виключає мобілізації 1 млн українців за потреби.

"Не треба пити інформаційне заспокійливе. … Збройні сили України можуть поставити до зброї 1 млн осіб. Питання лише в тому, наскільки вони зможуть забезпечити цю армію сучасним озброєнням. А після того, як на повну силу запрацює американський ленд-ліз і європейська військова допомога, то мільйон озброєних українських солдат стане реальністю. І це станеться вже найближчим часом", – сказав гість студії, полковник ЗС РФ Михайло Ходарьонок.

Водночас кремлівська топ-пропагандистка намагалась парирувати, традиційно заявляючи про "потужність другої армії світу". Однак полковник миттю її осадив.

"Ситуація, яка складається довкола нас, не є нормальною. Проти нас коаліція з 42 країн, а наші можливості у військово-політичному і військово-технічному плані обмежені. І нам з цієї ситуації треба буде виходити", – сказав Ходарьонок.

Скабєєва не заспокоїлася, заявляючи, що "на кону існування РФ", тому "здатися неможливо". "Треба йти до кінця, а там вже – хто здужає", – додала вона.

Як раніше повідомляв УНІАН, радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що українська армія буде готова до активного контрнаступу на позиції РФ після отримання достатніх обсягів важкого озброєння від партнерів. Відбудеться це до середини липня.

В МВС також заявили, що Збройні Сили України не зупиняться на рубежах ОРДЛО, коли підуть у контрнаступ. Українські військові відвоюють Луганську і Донецьку області в їх адміністративних межах.

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