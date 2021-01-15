Вранці у оператора Фонду боротьби з корупцією Павла Зеленського, який є тезкою президента України, пройшов обшук. У нього забрали ноутбук і телефон.

У Москві затримали оператора Фонду боротьби з корупцією Павла Зеленського – тезку чинного президента України Володимира Зеленського.

Про це "Медиазоне" повідомив керівник юридичного відділу Фонду В'ячеслав Гімаді.

Він уточнив, що, за словами дружини Зеленського, його з дому відвезли в управління Слідчого комітету по Москві.

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Пізніше глава "Агори" Павло Чіков уточнив, що проти чоловіка порушили справу про заклики до екстремізму (частина 2 статті 280 КК) через повідомлення в Twitter, написаного після самогубства Нижегородської журналістки Ірини Славіної в жовтні минулого року:

"Ірина, вибачте нас, вибачте що дозволяємо це... цими словами я прошу всіх нас встати, прокинутися, перестати твітити і електронно переживати. Давайте Пиз* *ти цю недовладу", - написав він, звертаючись до Путіна, Пєскова, Володіна "та іншої мразі".

За словами адвоката Мансура Гільманова, як повідомляє "Лентач", вранці у Зеленського пройшов обшук. У нього забрали ноутбук і телефон. Також він додав, що силовики вдарили Зеленського по голові.

Що відомо про справу Славіної, яка вчинила акт самоспалення

Головний редактор видання Koza Press Ірина Славіна вчинила акт самоспалення 2 жовтня, що зафіксували відеокамери.

Напередодні трагедії жінка залишила повідомлення в соціальній мережі, щоб в її смерті звинувачували Російську Федерацію.

Відомо, що 2 жовтня в будинку Славіної відбувся обшук у кримінальній справі, яку її рідні називають сфальсифікованою.

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Автор: УНІАН