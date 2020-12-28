Тіло зниклої виявили в лісовому масиві.

У Смоленській області підлітки зґвалтували і вбили жінку.

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24 грудня мешканка Москви повідомила в поліцію, що її мати не виходить на зв'язок. Тіло зниклої виявили в лісовому масиві недалеко від села, де вона проживала.

За попередніми даними, ввечері 23 грудня двоє місцевих жителів 16 і 17 років у безлюдному місці підкараулили жінку, напали на неї, скоївши злочин проти статевої недоторканності, після чого задушили. Тіло закидали снігом і гілками дерев.

Відзначається, що підлітки раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за розкрадання, а також перебували на обліку в органах системи профілактики.

Як пише Комсомольська правда з посиланням на джерело в правоохоронних органах, 38-річна жінка працювала вихователькою в дитячому садку. Учень дев'ятого класу і його 16-річний приятель зґвалтували її, а потім, щоб приховати злочин, задушили шнурком.

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Автор: УНІАН