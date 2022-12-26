Він зізнався, що тероризував населення села Андріївка в Київській області.

У РФ завели кримінальну справу проти російського військовослужбовця Данііла Фролкіна, який зізнався у розстрілах цивільного населення та скоєнні крадіжок у Андріївці (Макарівський район Київської області).

Відповідну справу було передано до Хабаровського гарнізонного військового суду, повідомляє російський правозахисний проект "ОВД-Інфо".

Військовослужбовцеві 64-ї мотострілецької бригади Даніілу Фролкіну закидають публічне поширення завідомо неправдивої інформації про російську армію, вчинене групою осіб з корисливих мотивів (пп. "б", "г" ч. 2 ст. 207.3 КК РФ).

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В кінці липня він подав заяву на звільнення зі служби і поїхав в Хабаровський край. Наразі невідомо, де він знаходиться.

Злочини Данііл Фролкіна

У липні "Слідство.Інфо" опублікувало розслідування, в якому повідомлялося про вбивство жителя Андріївки в Київській області, де з перших днів окупації росіяни розмістили свою артилерію і склади з боєприпасами, на ім'я ігор. Окупанти викрали його за те, що він нібито передавав українським військовим інформацію про пересування російської техніки. Незабаром дружина виявила його тіло зі слідами тортур.

Вбивцю Ігоря вдалося ідентифікувати за селфі з викраденого телефону - ним виявився 20-річний російський контрактник Данііл Фролкін.

У серпні російське видання "Важные истории" опублікувало матеріал, в якому переказувалися телефонні розмови з Фролкіним. Військовий розповів журналістам, що брав участь у розстрілах цивільного населення та мародерстві під час свого перебування в Андріївці.

За його словами, в березні він особисто брав участь в обшуках будинків місцевих жителів і застрелив будівельника Руслана Яремчука. Також він розповів, що його товариші по службі вбили двох мирних жителів. Вбивства і мародерства відбувалися за участю підполковника Олександра Прокурата.

Вцілілі жителі села пізніше впізнали Фролкіна і описали його як військового, який більше за інших хвалився скоєним вбивством.

У червні Києво-Святошинська прокуратура оголосила Фролкіну підозру за статтею про "порушення законів і звичаїв війни" (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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