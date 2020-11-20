Російський турист влаштував дебош на борту літака, що летів до Туреччини, і потрапив у поліцейську дільницю.
Як повідомляє російський Інтерфакс, п'яний турист спочатку напився, після чого посварився з дружиною і побив її.
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Відзначається, що один з пасажирів рейсу Петербург-Анталія, за попередніми даними, "переборщив з алкоголем". На тлі цього у нього стався конфлікт з дружиною. "Чоловік випив ще й накинувся на дружину з кулаками", - додали в поліції.
Потім росіянин спробував побити інших пасажирів, які спробували розборонити подружжя. Чоловіка знешкодили бортпровідники. Командир доповів про інцидент поліції.
Після приземлення чоловіка затримали. Він знаходиться у відділенні поліції аеропорту.
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