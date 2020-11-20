Після приземлення чоловіка затримали. Крім дружини дісталося і іншим пасажирам.

Російський турист влаштував дебош на борту літака, що летів до Туреччини, і потрапив у поліцейську дільницю.

Як повідомляє російський Інтерфакс, п'яний турист спочатку напився, після чого посварився з дружиною і побив її.

Читайте також"Давайте ще котельні топити кізяками": у Росії запропонували боротися зі снігом фекаліями

Відзначається, що один з пасажирів рейсу Петербург-Анталія, за попередніми даними, "переборщив з алкоголем". На тлі цього у нього стався конфлікт з дружиною. "Чоловік випив ще й накинувся на дружину з кулаками", - додали в поліції.

Потім росіянин спробував побити інших пасажирів, які спробували розборонити подружжя. Чоловіка знешкодили бортпровідники. Командир доповів про інцидент поліції.

Після приземлення чоловіка затримали. Він знаходиться у відділенні поліції аеропорту.

Схожі Новини Росії

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН