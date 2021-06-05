У Росії в Краснодарському краї трирічний хлопчик вистрілив собі в голову з пістолета.
Про це повідомляє Telegram-канал LifeShot.
Інцидент стався у квартирі на вулиці шосейній в Армавірі. До сім'ї додому прийшов знайомий та залишив сумку на прасувальній дошці, в якій лежав травматичний пістолет "Оса".
"Поки дорослі спілкувалися в іншій кімнаті, маленький Кирило знайшов ствол та почав з ним грати. У якийсь момент на всю квартиру пролунав потужний хлопок - дитина отримала серйозне поранення в голову", - йдеться в повідомленні.
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За фактом інциденту порушено кримінальну справу за статтею "заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з необережності".
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