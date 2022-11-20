Найманець встиг відзначитися не тільки в Україні, а й у Сирії, ЦАР та Грузії.

Українські воїни ліквідували відомого "вагнерівця" Георгія Корватовського. Окупант воював у складі російської ПВК не тільки в Україні, а й в низці інших країн.

Про ліквідацію найманця повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". За його даними, окупант воював на українському Донбасі.

"Найманець ПВК "Вагнер" Георгій Корватовський ("Гога" - "Гоша") гастролював у Грузії, на Донбасі, у Сирії, ЦАР. Нарешті успішно демобілізований", - зазначив Штефан.

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Особливо потішив один із шевронів найманця з текстом "Боевой бомж".

Крім того, ЗСУ "достроково амністували" рецидивіста зі стажем, грабіжника, злодія та шахрая Болсуна (Бондаренко) Руслана. Він також був "вагнерівцем".

Останні втрати Росії в Україні

Станом на 20 листопада втрати противника серед особового складу досягли 84210. З них 330 окупантів було ліквідовано за минулу добу.

20 листопада Генштабом було підтверджено результати вогневого ураження підрозділами Сил оборони скупчень живої сили противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 160 осіб пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо загиблих уточнюється.

19 листопада українські захисники збили БпЛА типу "Орлан-10" та уразили пункт управління і склад боєприпасів противника.

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