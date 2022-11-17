Місця вигнанців-членів ради займуть кремлівські пропагандисти та представники кишенькових "громадських організацій".

Російський диктатор Володимир Путін виключив із президентської Ради з прав людини десять членів, які критикували звірячу страту зека-"вагнерівця" Євгена Нужина. Деякі з виключених вже встигли звернутися з цього приводу до Слідчого комітету РФ.

Натомість у Раду увійдуть кремлівські пропагандисти та представники кишенькових "громадських організацій", зокрема пов'язаних з російськими анклавами на українському Донбасі.

"Володимир Путін виключив з Ради з прав людини при президенті Росії десять осіб. На майбутній щорічній зустрічі з главою держави вони збиралися порушити питання про мобілізацію, "дискредитацію" і "фейки", а також про вбивство кувалдою колишнього в'язня та найманця ПВК "Вагнера" Євгенія Нужина", – пише The Moscow Times.

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У список виключених увійшли журналісти Микола Сванідзе та Катерина Винокурова, правозахисник та засновник "Комітету проти катувань" Ігор Каляпін, співробітник МДУ Іван Засурський та завкафедри психології особистості факультету психології МДУ академік Олександр Асмолов.

Микола Сванідзе заявив, що його виключення цілком очікуване. Втім, Путін має право проводити такі ротації.

"Я цього очікував, тому що не приховував своєї антивоєнної позиції, і думав, що це станеться раніше. Це, звичайно, відсікає можливості, але, повторюся, цього слід було очікувати", - сказав він "Новій газеті".

Виключення десятьох членів Ради сталося через кілька днів після звернення до голови СК із проханням перевірити відео зі стратою "вагнерівця" Євгена Нужина.

Страта "вагнерівця" Євгена Нужина: що повідомлялося

Раніше завербованого ув'язненого Євгена Нужина стратили кувалдою найманці з ПВК "Вагнер" після того, як він побував в українському полоні і на камеру висловлював бажання воювати у складі ЗСУ проти росіян.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, коментуючи показову страту, заявив, що Євген Нужин "зустрівся з недобрими, але справедливими людьми": "Прекрасна режисерська робота, виглядає на одному диханні".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Нужин пройшов через офіційну процедуру обміну військовополоненими. Тобто він, відповідно до всіх юридичних правил, підписав добровільну згоду на обмін.

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