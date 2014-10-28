Експерти пообіцяли Центральній Азії сильні землетруси протягом більше 10 років

Такі висновки випливають з матеріалів круглого столу, організованого напередодні в Ташкенті міністерством з надзвичайних ситуацій Узбекистану, передають РИА Новости.

"В Узбекистані проводяться широкі дослідження в області моделювання сейсмічних процесів, раннього передбачення і попередження землетрусів, сейсмічного захисту сучасних інженерних споруд і пам'яток архітектури", - повідомив директор Інституту сейсмології Академії наук Узбекистану Сабриддін Хусоміддінов.

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За даними фахівців інституту сейсмології Узбекистану, в республіці діє розгалужена мережа сейсмостанцій, оснащених найсучаснішим обладнанням. За останні два роки число станцій збільшилося майже в два рази - з 32 до 60. Одержувані на них дані збираються і аналізуються, налагоджено обмін інформацією з сейсмослужбами багатьох країн світу. Все це сприяє підвищенню результативності досліджень. Узбекистан підключений до міждержавної центрально-азійської мережі моніторингу землетрусів в реальному часі CAREMON (Central Asian Real-Time Earthquake Monitoring Network).

Останній сильний землетрус в Узбекистані, що спричинив людські жертви, відбувся 20 липня 2011 року. Тоді у Ферганській області сталися підземні поштовхи силою 6,5-7 балів. Через руйнування житлових будівель загинули 13 людей, 86 отримали поранення.