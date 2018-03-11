Вчені вперше знайшли космічний лід-VII на Землі

Подібний лід формується в космосі, а на Землі його створювали виключно в лабораторних умовах.

Група науковців під керівництвом Олівера Шаунера, професора геонаук із Університету Невади, вперше на Землі знайшла суперщільну форму льоду, відому як лід-VII.

Дослідники натрапили на нього випадково, всередині алмазу, походження із мантії Землі, на глибині близько 644 км, повідомляє Популярна механіка.

Подібний лід формується в космосі, а на Землі його створювали виключно в лабораторних умовах. Завдяки відкриттю Шаунера, це явище вперше зафіксовано в повністю природних умовах на Землі.

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Звичайний лід - це лід-I, в якому молекули води організовані в шестикутну форму. Мірою того як вода стискається, молекули починають набувати іншої форми. Лід-VII має кубічну молекулярну форму і вдвічі щільніший від звичайного льоду.

Мантія, де знайшли алмази із льодом-VII, не лише чинить величезний тиск на матеріали, вона ще й дуже гаряча, тому лід там не утворюється. У вкрай рідкісних випадках, коли алмази подорожують крізь неї ближче до поверхні, вони зберігають свою ґратчасту структуру, а вода всередині них піддається доволі низьким температурам, щоб із неї сформувався лід-VII.

Вчені просвітили алмаз рентгеном, щоб проаналізувати включення вуглецю та з'ясувати, що перед ними справжній лід-VII.