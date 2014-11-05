Вчені дослідили, як вбивці поводяться у Facebook

Всього за 2008-2013 роки було виявлено 48 випадків «Facebook-вбивств», повідомляється в журналі Howard Journal of Criminal Justice і в прес-релізі Бірмінгемського міського університету.

Як пише Лента.ру, вчені виявили у світових ЗМІ згадки про 48 вбивств, де соціальна мережа активно фігурувала у скоєнні злочину - наприклад, справа британця Уейна Форрестера, що прикінчив свою дружину Емму, прочитавши пости, де вона заявила про те, що розлучилася і хоче зустрічатися з іншими чоловіками.

Дослідники виявили шість типів Facebook-вбивць.

Представники першого реагують на пости в соціальній мережі, зляться на них і після цього йдуть ліквідувати їхнього автора.

«Інформатори» з допомогою мережі повідомляють іншим людям про свої злочинні плани, або про те, що вони його вже зробили - щоб продемонструвати свою завзятість і силу.

«Антагоністи» починають у Facebook перепалки, які потім переходять у відкритий конфлікт з погрозами вбивства, які в підсумку і реалізуються.

«Фантазери» використовують Facebook для створення свого ілюзорного світу (еротичного, повного розкоші і так далі), і можуть вдатися до вбивства, коли грань між фантазією та реальністю виявляється розмитою - або щоб не дати людям розкрити їхній обман.

«Переслідувачі» створюють фальшиві акаунти, щоб підманити своїх жертв і вмовити їх зустрітися «в реалі».

«Самозванці» пишуть пости від чужого імені, щоб отримати доступ до інформації, що міститься в чужих профілях.

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Проте вчені застерігають від того, щоб звинувачувати в цих злочинах саму соціальну мережу. «Сайти, подібні до Facebook, стали невід'ємною частиною повсякденного життя. Він винен у вбивстві не більше за ніж, яким зарізали жертву. Важливі наміри людей, а не технічні засоби їхньої реалізації», - зазначив провідний автор дослідження.