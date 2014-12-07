Вчені назвали найчисленніший народ в історії людства

Про свої висновки вчені розповіли на сторінках журналу Nature Communications, коротко про них повідомляється в прес-релізі Університету штату Пенсільванія, передає Lenta.ru.

Дослідники порівняли геноми бушменів з п'яти племен, що мешкають на території Намібії, з 1462 геномами представників 48 народів планети. Всього було вивчено 420 тисяч генних варіантів.

В результаті статус бушменів як найдавнішого народу Землі підтвердився. На генетичному рівні вони відрізняються від всіх інших народностей. Приплив нових генів до бушменів навіть в останні тисячоліття виявився вкрай обмеженим: вчені пов'язали цей факт з традиціями народу, де беруть дружин тільки у близьких їм племен (жінки, що виходять заміж за чужинців, їдуть жити з родичами чоловіка).

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Виявлення двох бездомішкових геномів у літніх людей з племені жуцьоан (частина групи кьхунг) і порівняння з представниками інших популяцій дозволило вченим зробити ряд важливих історичних висновків. По-перше, протягом майже всієї історії людства предків бушменів було більше, ніж інших Homo sapiens. З'ясувалося також, що все людство, за винятком предків бушменів, пережило демографічну кризу 120-30 тисяч років тому.

Вчені вважають, що, швидше за все, скорочення чисельності населення було пов'язано з кліматом: наступ льодовиків в Євразії призвів до посушливості на території Західної і Центральної Африки. Однак на півдні континенту зберігся м'який, вологий клімат, який стримав популяцію бушменів на високому рівні.