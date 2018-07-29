Фатальний день Євромайдану відтворили у віртуальній реальності

За задумом авторів проекту, глядач у VR-шоломі зможе пройти вулицею Інститутською, тим же маршрутом, яким йшли учасники Євромайдану, відтісняючи силовиків.

Українські ентузіасти технологій віртуальної реальності представили в Нью-Йорку проект Aftermath VR, в найдрібніших деталях відтворює трагічні події 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

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Як повідомляє «Голос Америки», презентація відбулася у Вищій школі журналістики Міського університету Нью-Йорка (CUNY), в рамках конференції, що відбулась минулого тижня.

Як розповіла журналістам директор програми Journalism 360 Асоціації онлайнових новин (ONA) Лора Херцфелд (Laura Hertzfeld), у конференції брали участь одержувачі грантів на високотехнологічні проекти в сфері медіа.

Творці проекту Aftermath VR – українці Олексій Фурман, Сергій Полежака та Кирило Жилінський. За словами Фурмана, який прибув до Нью-Йорку для презентації проекту, він був започаткований навесні 2017 року ним та його колегами-однодумцями.

«Можна сказати, це перша спроба відтворити революційні події Євромайдану в Києві у форматі VR з використанням фотограмметрії та комп'ютерної графіки, CGI, зазначив Фурман. – Ми вирішили реконструювати крок за кроком, як розвивалися події в той трагічний день 20 лютого 2014 року. Глядачі зможуть пройти маршрутом демонстрантів Інститутською вулицею, коли їм вдалося потіснити з неї поліцію. Ми багато в чому спиралися на архівну документальну зйомку і на записані на відео свідчення учасників Майдану. Ми підтримуємо тісні контакти з сім'ями героїв «Небесної сотні».

Зазначається, що в перший день конференції учасники зустрічі переглянули демонстраційні "відео 360" проекту у новому центрі VR World, який лише рік тому відкрився в Нью-Йорку. Протягом місяця відвідувачі центру зможуть побачити короткий «демо» Aftermath VR.

Глядачеві видається спеціальний шолом з окулярами і два «контролера» для обох рук. Керуючи ними, він віртуально рухається вулицею Інститутською, тим же маршрутом, яким йшли учасники Майдану, витісняючи силовиків. По ходу руху можна зупинятися, оглядаючи усе навколо і активізуючи відеосвідчення очевидців і коментаторів, епізоди архівних документальних зйомок, а також окремі тривимірні артефакти Майдану, такі як каски демонстрантів і фрагменти бруківки.

За словами Фурмана, наразі залишилося завершити ще приблизно третину проекту Aftermath VR. Прем'єра його в Україні запланована на листопад 2018 року, коли буде відзначатися п'ята річниця початку Євромайдану .

У період від 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року під час зіткнень протестувальників з силовиками в центрі Києва загинули більше ста осіб, найбільше – 20 лютого. В цей день силовики вбили найбільше учасників Революції гідності.

Протягом зіткнень 18-20 лютого чотири роки тому в центрі столиці загинули 73 цивільних та 11 силовиків. Будинок профспілок на Майдані згорів ущент, в Києві у ці дні зупинився рух метро.