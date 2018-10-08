Вчені показали наслідки зіткнення дрона з літаком (відео)

Лише у США щомісяця реєструються в середньому 250 повідомлень пілотів літаків про небезпечне зближення з дронами при посадці й зльоті.

Дослідники з Університету Дейтона в Огайо провели експеримент, метою якого було з'ясування, чи може зіткнення літака з дроном призвести до яких-небудь тяжких наслідків.

Про експеримент у відеорепортажі на своєму каналі на YouTube розповіло видання Aviation International News, передає N+1.

В ході експерименту дослідники зіштовхнули дрон DJI Phantom 4 із крилом від легкого літака, причому швидкість безпілотника в момент зіткнення становила 383 кілометри на годину. Це типова швидкість для літаків малої авіації.

За даними Федерального управління цивільної авіації, щомісяця в США реєструються в середньому 250 повідомлень пілотів літаків про небезпечне зближення з дронами при посадці й зльоті. При цьому з кожним роком кількість дронів, що купуються, постійно збільшується: вони виконують польоти в парках, біля аеропортів, використовуються для обстеження доріг. У жовтні минулого року в Нью-Йорку було зафіксовано перше в історії зіткнення в повітрі дрона і вертольота, а в Канаді - дрона і пасажирського літака.

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При цьому авіаційна влада поки не має чіткого уявлення, наскільки небезпечні дрони для вертольотів і літаків, оскільки даних про зіткнення безпілотників з літальними апаратами, що пілотуються, вкрай мало. Для отримання таких даних наразі в кількох країнах світу, включаючи США, Китай, Велику Британію, проводяться експерименти, у яких вчені зіштовхують безпілотники різних класів із різними елементами конструкції справжніх літаків і вертольотів.

В експерименті, проведеному дослідниками з Університету Дейтона, дрон DJI Phantom 4 зіткнувся з передньою кромкою крила легкого літака. В результаті зіткнення безпілотний апарат пробив носок крила і заглибився в кесон, погнув стрінгери і внутрішній трубопровід. Дрон увійшов всередину крила цілком. Дослідники стверджують, що таке пошкодження в разі реального зіткнення не призвело б до серйозних наслідків, проте, якщо б швидкість польоту була вищою, безпілотник міг би стати причиною падіння літака.

У листопаді минулого року фахівці організації ASSURE оголосили, що мультикоптери і малі безпілотні літальні апарати літакового типу при зіткненні становлять значно більшу небезпеку для пасажирських літаків, ніж птахи. До такого висновку фахівці прийшли за підсумками дослідження, проведеного на замовлення Федерального управління цивільної авіації США. Виявилося, що найбільш стійким до потрапляння дронів є вітрове скло літаків, в той час як передні кромки крила і двигуни при попаданні в них безпілотників отримують серйозні пошкодження.

Відео: Aviation News International

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