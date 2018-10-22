Комісія "Роскосмосу" визначила причину аварії на "Союзі"

Остаточний звіт та перелік рекомендацій щодо посилення інструментального контролю будуть представлені 30 жовтня, після чого подальші запуски ракет будуть розблоковані.

До аварії ракети «Союз-ФГ» 11 жовтня призвело пошкодження 6-міліметрового штока датчика відкриття сопла блоку Д першого ступеню. Воно сталося при складанні ракети на космодромі Байконур.

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Найбільш імовірною причиною, що призвела до аварії ракети «Союз-ФГ», стало ненавмисне пошкодження 6-міліметрового штока датчика відкриття сопла блоку Д першого ступеня. До такого висновку дійшли члени аварійної комісії, розповіло РБК джерело, знайоме з ходом розслідування, і підтвердило джерело в «Роскосмосі».

Пошкодження сталося при складанні ракети на космодромі Байконур, і призвело до розвитку нештатної ситуації при поділі ступенів, стверджують обидва співрозмовники видання.

«Остаточний звіт та перелік рекомендацій щодо посилення інструментального контролю будуть представлені «Роскосмосу» 30 жовтня, після чого, як очікується, подальші запуски ракет сімейства «Союз» будуть розблоковані», - додало джерело, знайоме з ходом розслідування.

У прес-службі «Роскосмосу» у відповідь на прохання РБК прокоментувати цю інформацію заявили, що робота комісії ще не закінчена, тому результатів поки немає. «Проводяться додаткові слідчі дії та заходи. Вся інформація, опублікована у ЗМІ «за даними джерел», є домислами і чутками. Офіційні результати будуть опубліковані після закінчення роботи комісії», - заявили в держкорпорації.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня з космодрому Байконур стартувала ракета-носій «Союз-ФГ» з пілотованим кораблем «Союз МС-10». На борту перебували російський космонавт Олексій Овчінін і американський астронавт Нік Хейг, для якого цей політ у космос був першим. На 119-й секунді польоту сталася аварія носія. Екіпаж евакуювався на рятувальній капсулі і успішно приземлився в Казахстані. Аварія стала першою НП в російській пілотованій космонавтиці за 35 років.

За словами члена-кореспондента Російської академії космонавтики Андрія Іоніна, схема з кріпленням бічних блоків з використанням штока придумана ще в часи Сергія Корольова. «Є чотири бічних блоки. У кожного бічного блоку нагорі є механізм типу кулака, який входить в спеціальний кулястий отвір, зроблений в центральному блоці, - каже Іонін. - Ось у цьому кулаці стирчить якийсь невеликий шток. Нижче бічні блоки кріпляться до центрального металевими тягами, всередині яких є піропатрон. І коли відбувається команда на відділення, піропатрони ці вибухають і внизу зв'язок між блоками розривається. Після цього боковий блок починає поступово відходити від центрального. Після досягнення певного кута кулак вивільняється і виходить. У цей момент шток задіяний. Схоже, те, що цей шток погнули при установці, не дозволило кріпленню вийти з отвору в потрібний момент».

Крім того, була підтверджена доцільність використання в перспективному багаторазовому транспортно-пілотованому кораблі технології Системи аварійного порятунку, встановленої на кораблях «Союз-МС», кажуть співрозмовники РБК. За їхніми словами, планується почати льотні випробування нового корабля на ракеті середнього класу «Союз-5» у 2023 році. «Рішення щодо Системи аварійного порятунку носить принциповий характер. На це, звичайно, вплинули події 11 жовтня», - розповіло джерело РБК в «Роскосмосі».