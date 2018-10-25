Інопланетяни можуть бути схожими на раси прибульців зі Star Track

Якщо біологія у всесвіті універсальна, не виключено, що позаземні істоти будуть схожі на людей.

Загально прийнятою мудрістю вважається, що, звісно ж, позаземне життя не буде схоже на прибульців з фільму Star Track. Справжні інопланетяни, де б вони не були і який би вигляд не мали, навряд чи мають масивні надбрівні дуги чи, скажімо, дивні нарости на тілі.

Фізик Енріко Фермі сформулював парадокс, згідно з яким позаземні раси можуть бути настільки дивними, що ми навіть не розпізнаємо в них розумну форму життя. І саме тому людству досі не вдалося виявити інші цивілізації у космосі. І хоч надзвичайно малоймовірно, що перший контакт людей буде з прибульцями, схожими на наш вид, але з гострими вухами, астробіолог Чарльз Кокелл не радить списувати такий сценарій з рахунків передчасно.

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Як пише Newsweek, в своїй новій книзі «Рівняння життя: як фізика формує еволюцію» він висловив думку, що біологія у всесвіті може бути «універсальною».

«Моя точка зору підкріплена простою пропозицією. Еволюція – це лише величезна і захоплююча гра фізичних принципів, закодованих у генетичному матеріалі. Кількість цих принципів вичерпна. Обмежена кількість принципів, виражених у рівняннях, говорить, що кінцевий результат цих процесів теж конкретний і універсальний», - пояснює Кокелл.

Він підкреслив, що вуглець і вода не просто так стали ключовими елементами земного життя. Це оптимальний матеріал і середовище для виникнення органіки. Тому жодних рас на основі кремнію, як хорта в Star Track, не буде.

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Це строго звужує фізичні умови, за яких органічні живі молекули можуть існувати. Виходячи з цього, Кокелл допускає, що позаземні види можуть бути цілком схожими на ті, які живуть на Землі.

«Життя на Землі може бути шаблоном для життя у всесвіті», - пояснив він.