Дефіцит мастильних матеріалів для шин військового призначення чинитиме вирішальний тиск на армію Росії.

Експерти американської організації Dekleptocracy, ймовірно, намацали слабке місце РФ, яке слід використати в санкційному режимі проти Кремля. Йдеться про хімічні речовини, що використовуються для виробництва мастильних матеріалів і шин військового призначення, розповідає The Guardian.

У попередні раунди тиску на Росію, санкції застосовували щодо енергетичних компаній, банків, постачальників військової техніки та "тіньового флоту" суден, що перевозять нафту з РФ, ідеться в тексті. Однак вирішальну вразливість, якою ймовірно можуть скористатися політики США, Великої Британії та ЄС, слід шукати в хімічній галузі російського виробництва мастильних матеріалів для шин.

"Дефіцит мастильних матеріалів завдасть серйозної шкоди російській військовій машині", - заявляє у своєму останньому звіті Dekleptocracy, група з США, що досліджує військову економіку Росії.

Крістофер Гаррісон, президент групи і колишній експерт Держдепартаменту з РФ, охарактеризував зазначені цілі в хімічному виробництві як "непримітні та специфічні", - на відміну від мікрочіпів і нафтових компаній. Однак саме речовини для мастильних матеріалів, що використовуються у військовій техніці, гостро необхідні для спроможностей російської військової машини. Їх дійсно важко замінити, резюмує дослідник зі США.

У РФ серйозний дефіцит компонентів для "військових" шин

Росія має сильну нафтову промисловість, але їй не вистачає своїх виробників хімічних речовин, пише британське видання. Зокрема йдеться про проблеми галузі, використовуваної для виробництва шин.

Це підтверджує у своєму висновку DeKleptocracy, вказуючи на відсутність внутрішніх можливостей РФ для виробництва прискорювачів вулканізації та інших необхідних деталей у сфері шин військового призначення.

За інформацією The Guardian, американське дослідження оцінили в Британії. Представник центру фінансів і безпеки Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Том Кітінг заявив про цінні висновки і докази ефективності санкцій.

"Поки Росія успішно закуповує комплектуючі, необхідні для своїх збройних сил, і поки Росія успішно продає свою нафту, навколишнє середовище залишається багатим на цілі", - заявив Кітінг.

Які перспективи санкційного тиску на РФ

Як передавав УНІАН, держсекретар США Марко Рубіо в рамках зустрічі G7 минулого тижня заявив, що більшість санкційних заходів впливу вже введено, і що Вашингтон практично вичерпав можливості для нових санкцій. За словами Рубіо, замість введення нових обмежень, США зосередяться на забезпеченні дотримання вже чинних санкцій. Зокрема, продовжуючи боротьбу з "тіньовим флотом" РФ.

Разом з тим, у дієвість санкцій Трампа проти Росії не вірять нафтотрейдери, які не роблять різких заяв у контексті посилення Вашингтоном обмежень для російських доходів від енергетики. Наразі світовий ринок переповнений пропозицією, - і ОПЕК+, і країни, що не входять до цієї групи, лише нарощують виробництво.

Тим часом, у ЄС заговорили про 20-й пакет санкцій проти Росії. Головним завданням нового пакета, за даними Politico, стане усунення лазівок для обходу санкцій. Зазначається, що нові обмеження можуть торкнутися поставок каучуку в Росію.

