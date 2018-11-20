У Помпеях знайдена добре збережена еротична фреска "Леда і лебідь" (відео)

Нещодавно археологи поруч з фрескою "Леда і лебідь" виявили ще одну еротичну фреску, яка зображує давньогрецького бога родючості Пріапа.

Археологи в Помпеях виявили добре збережену еротичну фреску, яка зображує сюжет злягання дочки етолійського царя Леди з Зевсом, який набув вигляду лебедя.

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Імовірно, фреска прикрашала спальню одного з багатих будинків в центрі міста, передає Бі-бі-сі.

Давньоримське місто Помпеї, руїни якого знаходяться недалеко від Неаполя, було поховане під шаром вулканічного попелу в результаті виверження Везувію 24 серпня 79 року.

Фреска була виявлена на розкопках V району Помпей на головній вулиці міста.

Згідно міфу про Леду і лебедя, Зевс, вражений красою спартанської цариці Леди, постав перед нею в образі лебедя на річці Еврот і оволодів нею. В результаті Леда зачала чотирьох дітей - від Зевса і від свого чоловіка Тиндарея. Від союзу з Зевсом на світ з'явилися Олена і Поллідевк, а від союзу з Тиндареєм - Клітемнестра і Кастор.

"Погляд Леди спрямований на кожного, хто входить в спальню. Вона дивиться на входящого з яскраво вираженою чуттєвістю. Цим фреска і виняткова", - прокоментував керівник археологічного парку Помпеїв Массімо Осанна.

Спокушання лебедем Леди було одним з улюблених сюжетів античних художників, особливий інтерес до цього міфу також проявили живописці епохи Ренесансу. Свої картини цьому міфу присвятили Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Тінторетто і багато інших художників.

Оригінали картин "Леда і лебідь" пензля Леонардо да Вінчі і Мікеланджело втрачено, проте в галереях збереглися копії їхніх робіт.

Античному сюжету про спартанську царицю і Зевса присвячений і вірш "Леда і лебідь" ірландського поета Вільяма Батлера Єйтса.

Нещодавно археологи поруч з фрескою "Леда і лебідь" виявили ще одну еротичну фреску, яка зображує давньогрецького бога родючості Пріапа. Однак фреска, що зображає Пріапа, збереглася набагато гірше.

Як повідомляв УНІАН, італійські археологи виявили настінний напис в Помпеях, який ставить під сумнів звичне всім датування дня загибелі міста в результаті виверження вулкана. Історики звикли вважати, що сталося виверження вулкану Везувій 24 серпня 79 р. н. е. Знайдений напис свідчить, що до листопадових календ за старим римським календарем залишається 16 днів. У сучасному літочисленні це означає, що запис зроблено 17 жовтня. Археологи припустили, що найбільш вірогідною датою виверження може бути 24 жовтня.

Руїни Помпеї виявив в кінці XVI століття архітектор Доменіко Фонтана під час прокладання каналу від річки Сарно. Будівельники тоді виявили частину міської стіни. Розкопки почалися лише в 1748 році, проте тоді вважали, що це руїни міста Стабія. В даний час близько 20-25% території Помпей не розкопані.