Український студент переміг на науковому конкурсі в Мексиці

Наукову розробку студента Київської політехніки Миколи Іванченка визнано кращою з-поміж 120 проектів на міжнародному конкурсі.

Українець переміг на науковому конкурсі у Мексиці, запропонувавши технологію очищення води від нафти.

"Іванченко винайшов спосіб, як швидко ліквідувати нафтові розливи на воді. Для цього юнак пропонує використовувати адсорбент на основі перліту – екологічної, дешевої і поширеної гірської породи", - повідомляє прес-служба Малої академії наук.

"Перліт - гідрофобний матеріал, що може збирати нафту і нафтопродукти в місцях розливу у будь-якому водному середовищі - будь-то океан, море чи річка. Адсорбент відштовхує воду і вбирає нафту. Перліт здатен ліквідувати усемеро більше нафти, ніж важить сам. Перед використанням породу необхідно підготувати: методом термічного удару надати йому пористої структури. Аби в пори не потрапляла вода, а лише нафта, перліт треба також обробити гідрофобізатором", - пояснив суть свого винаходу і особливості технології Микола Іванченко.

Як переможець конкурсу учень МАН запрошений взяти участь у всесвітній науковій виставці в Абу Дабі наступного року.

Також у прес-службі зауважили,що ідея винахідника вже не вперше здобуває визнання у світі. Влітку 2017 року винахідник здобув золото на олімпіаді GENIUS у США, де став кращим з-поміж півтори тисячі розробників з усього світу.

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Довідка. Міжнародний конкурс наукових проектів в рамках ExpoScience International MEXICO 2018 відбувся в м. Мореліа (Мічоакан, Мексика) з 28 листопада по 2 грудня. Організатори конкурсу - уряд штату Мічоакан спільно з Національною радою з науки і техніки CONACYT, Інститутом науково-технічних та інноваційних технологій Мічоакан, Expo Sciences Мічоакан, Університетом UPAEP через Національну мережу молодіжної діяльності в галузі науки і техніки (RED) та Міжнародний рух за дозвілля в галузі науки і техніки для Латинської Америки (MILSET AMLAT). Вік учасників - 15-25 років. Категорії участі: соціальні та гуманітарні науки, інженерія, точні науки, медицина та охорона здоров’я, програмне забезпечення та комп’ютерні науки, екологічні науки, науки про освіту та виховання, харчові та агрономічні науки, біологія, матеріалознавство. Оцінюють роботи фахівці вищого рівня в кожній категорії, оцінки виставляють анонімно, що дозволяє об’єктивно визначити кращі проекти.