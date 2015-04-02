Ісландія може бути частиною континенту, затонулого десятки мільйонів років тому - вчені

21:18, 02 квітня 2015
Наука та IT
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Геологічний склад одного з частин острова не відповідає характеристикам інших районів Ісландії.

REUTERS

Південно-східна частина Ісландії спочиває на затонулому десятки мільйонів років тому мікроконтиненті.

Таку гіпотезу висловлює професор Університету Осло Тронд Турсвик, стаття якого готується до публікації в авторитетному віснику PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences - "Працях національної академії наук США"), передає ТАСС.

"Геологічний склад цієї частини острова не відповідає характеристикам інших районів Ісландії, - заявив Турсвик норвезькому науковому онлайн-виданню forskning.no. - Крім того, земна кора там значно товще, ніж де б то не було на острові. Це вказує на те, що під корою самій Ісландії повинно знаходиться щось іще".

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Як пояснює Турсвик, близько 60 млн років тому від Гренландської літосферної плити відокремилася відносно невелика ділянка, яку вчені називають мікроконтинентом Ян-Майен. На сьогоднішній день єдиною частиною континенту, що піднімається над поверхнею води, є однойменний норвезький острів площею 377 кв. км, розташований між Гренландським і Норвезьким морями. Тим не менш, згідно з гіпотезою Турсвика, один з відрогів Ян-Майенского мікроконтинента лежить також під поверхнею сучасної Ісландії. В результаті численних підводних вивержень він повністю покрився лавою, з якої і сформувався острів.

Здогадки Турсвика засновані на тому факті, що в магмі, яку викидає вулкан Эрайфайокудль, у надзвичайно високій концентрації зустрічаються ізотопи, які зазвичай містяться лише в континентальній корі. Так як Ісландія дуже молода (16-18 млн років) порівняно з континентами, вік яких налічує мільярди років, це є вагомим доказом на користь гіпотези.

За словами вченого, розвиток і підтвердження його теорії дозволить іншим геологам будувати більш точні комп'ютерні моделі взаємодії літосферних плит, в яких буде враховуватися роль ділянок, десятки мільйонів років тому відкололися від одних плит і стали частиною інших. За словами Турсвика, індійський острів Маврикій також може спочивати на мікроконтиненті, ознаки існування якого були виявлені лише кілька років тому.

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