Ісландія може бути частиною континенту, затонулого десятки мільйонів років тому - вчені

Південно-східна частина Ісландії спочиває на затонулому десятки мільйонів років тому мікроконтиненті.

Таку гіпотезу висловлює професор Університету Осло Тронд Турсвик, стаття якого готується до публікації в авторитетному віснику PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences - "Працях національної академії наук США"), передає ТАСС.

"Геологічний склад цієї частини острова не відповідає характеристикам інших районів Ісландії, - заявив Турсвик норвезькому науковому онлайн-виданню forskning.no. - Крім того, земна кора там значно товще, ніж де б то не було на острові. Це вказує на те, що під корою самій Ісландії повинно знаходиться щось іще".

Як пояснює Турсвик, близько 60 млн років тому від Гренландської літосферної плити відокремилася відносно невелика ділянка, яку вчені називають мікроконтинентом Ян-Майен. На сьогоднішній день єдиною частиною континенту, що піднімається над поверхнею води, є однойменний норвезький острів площею 377 кв. км, розташований між Гренландським і Норвезьким морями. Тим не менш, згідно з гіпотезою Турсвика, один з відрогів Ян-Майенского мікроконтинента лежить також під поверхнею сучасної Ісландії. В результаті численних підводних вивержень він повністю покрився лавою, з якої і сформувався острів.

Здогадки Турсвика засновані на тому факті, що в магмі, яку викидає вулкан Эрайфайокудль, у надзвичайно високій концентрації зустрічаються ізотопи, які зазвичай містяться лише в континентальній корі. Так як Ісландія дуже молода (16-18 млн років) порівняно з континентами, вік яких налічує мільярди років, це є вагомим доказом на користь гіпотези.

За словами вченого, розвиток і підтвердження його теорії дозволить іншим геологам будувати більш точні комп'ютерні моделі взаємодії літосферних плит, в яких буде враховуватися роль ділянок, десятки мільйонів років тому відкололися від одних плит і стали частиною інших. За словами Турсвика, індійський острів Маврикій також може спочивати на мікроконтиненті, ознаки існування якого були виявлені лише кілька років тому.