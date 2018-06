Сільське господарство визнали єдиним винуватцем крихкості кісток

До такого висновку прийшли американські і європейські антропологи, які виміряли щільність кісток людини за останні 33 тисячі років. Матеріали дослідження представлені в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише Лента.ру.

Ученим давно відомо, що навантаження, пов'язані з ходьбою, бігом і перенесенням важких вантажів, примушують кістки нарощувати вміст кальцію і ставати міцнішими. Безліч даних свідчить про те, що у первісних людей були міцніші кістки, однак не зовсім зрозуміло, коли і чому сталася ця зміна.

Крістофер Рафф (Christopher Ruff) і його колеги десять років вимірювали міцність гомілкових, стегнових та плечових кісток у 1842 людей, що мешкали в Європі від 31 тисячоліття до нашої ери до XX століття. Зразки брали в музейних колекціях та просвічували за допомогою рентгена. Вчені з'ясували, що скоротилася тільки передньо-задня вигинова міцність великогомілкових та стегнових кісток, і почався цей процес у неоліті (близько семи тисяч років тому). Крихкість кісток збігається з переходом до осілого способу життя у міру розвитку сільського господарства. При цьому за останні дві тисячі років, незважаючи на урбанізацію та зростання машинного виробництва, міцність кісток залишалася незмінною.

Рафф зазначає, що міцні кістки палеоліту цілком може отримати і сучасна людина (принаймні, в юному віці) — якщо почне наслідувати спосіб життя своїх предків і часто ходити пішки. Дослідження спортсменів демонструють, наскільки спосіб життя «вписаний» в анатомію людини. «Різниця в міцності між нами і професійними тенісистами приблизно така ж, як між нами і первісними людьми», — стверджує вчений.