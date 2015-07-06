NASA назвало терміни відновлення роботи станції New Horizons

Про це повідомляється на сайті NASA, передає Lenta.ru. З'ясування причин події 4 липня показало, що збої в роботі станції не полягають в її несправності обладнання та програмного забезпечення, а пов'язані з тимчасовою помилкою у послідовності команд, спрямованих зонду для його підготовки до безпосереднього прольоту близько від Плутона.

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Надалі подібні команди NASA відправляти New Horizons не збирається.

Наголошується, що проблеми мінімальним чином позначаться на планах з дослідження Плутона. В даний час, як відзначають вчені, станція знаходиться на відстані понад 4,8 млрд км від Землі, а сигнали до неї доходять за 4,5 години.

4 липня станція New Horizons почала роботу в безпечному режимі, перейшовши під управління резервного бортового комп'ютера. Зв'язок з зондом була втрачена на 81 хвилину, а на Землю наукові і телеметричні дані в цей період перестали надходити.

Основним завданням програми New Horizons є вивчення карликової планети Плутон і її супутника Харона. Наукове обладнання, встановлене на станції, як передбачається, збере дані про можливу наявність магнітосфери у Плутона, складі атмосфери і у будові його поверхні, а також взаємодії з Хароном.

Станція New Horizons 14 липня на швидкості близько 14 км/с наблизиться до Плутона на мінімальну відстань - 12,5 тис. км. На цей час доведеться пік дослідної роботи. Місія New Horizons повинна завершити роботу в середині 2020-х.