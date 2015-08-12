Нічні знімки з космосу допоможуть у створенні глобальної карти міст Землі - вчені

Міжнародна група вчених використовує фотографії Землі, зроблені астронавтами з борту Міжнародної космічної станції (МКС), для вимірювання обсягу світлового забруднення на планеті.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на сайт IAU.

Вчені з Universidad Complutense (Іспанія) і Cegep de Sherbrooke (Канада) спільно з представниками громадськості розпочали проект під назвою "Міста у нічний час", в рамках якого створюється глобальна карта Землі на основі фотографій нашої планети вночі, які зробили астронавти Міжнародної космічної станції за допомогою звичайної цифрової камери.

Проект запустився з липня 2014 року і наразі вимагає каталогізації вже більше 130 тисяч зображень. Під час проекту вчені отримали нові результати, що підтверджують зроблені раніше висновки про те, що видиме з космосу дифузне світіння міст на Землі являє собою розсіяне світло від вуличних ліхтарів та будівель.

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Як повідомляв УНІАН, нещодавно запущений погодний супутник MSG-4 успішно пройшов всі перевірки і передав на Землю фотографії нашої планети, на якій можна побачити зелені тропіки Африки і ліси помірного поясу Європи.