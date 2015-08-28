На вихідних жителі Землі зможуть побачити першу за рік суперповню

29 серпня супутник Землі буде більший і яскравіший, ніж зазвичай. Цей феномен прийнято називати суперповня, хоча в науці такого терміну не існує, пише "Моя планета". Згідно з порадами експертів, найкраще дивитися на суперповню на фоні мальовничого пейзажу.

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"Для спостереження видовища астрономи рекомендують вибрати майданчик, звідки добре видно східну частину неба, однак де є і будинки, і дерева - на пустинному горизонті місячна ілюзія не спрацює", - пояснює співробітник Московського планетарію Ярослав Турилов.

Суперповня відбувається в період перигею, коли Місяць підходить на своїй орбіті до найближчої до Землі точки. "Не варто очікувати, що Місяць набуде на небосхилі дійсно величезних розмірів. Видимий диск супутника нашої планети візуально збільшиться приблизно на 10%", - говорить Ярослав Турилов.

Так звана місячна ілюзія – це оптичний ефект, що виникає, коли Місяць опускається низько над горизонтом, через що виглядає в кілька разів більше, ніж коли він висить високо в небі.

Наступна суперповня відбудеться 28 вересня і співпаде з повним місячним затемненням.