Після переговорів з українською делегацією у Флориді спеціальний посланник Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Москви на зустріч із лідером РФ Володимиром Путіним.

Як повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, зустріч Путіна з Віткоффом відбудеться завтра, 2 грудня, у другій половині дня.

Він сказав, що кадри початку зустрічі Путіна і Віткоффа буде опубліковано, але про заяву за підсумками говорити зарано.

"Заради успіху процесу, а ми зацікавлені в успіху, ми не маємо наміру вести жодних обговорень у "мегафонному" режимі через ЗМІ", - додав спікер Кремля.

Переговори про мирний план

Українська та американська делегації провели ключові переговори у Флориді про припинення війни, які тривали понад чотири години.

За даними інсайдерів, сторонам так і не вдалося узгодити проєкт мирної угоди. Основні суперечки точилися саме навколо територіальних питань.

За даними WSJ, на переговорах обговорювали також можливі терміни проведення нових виборів в Україні. Водночас інші важливі питання залишилися невирішеними, включно з характером гарантій безпеки України з боку США і Заходу.

Також CNN з посиланням на свої джерела писало, що на переговорах США і Україна обговорили сценарій, за якого Київ відмовиться від вступу в НАТО.

