Вчені поставили рекорд із дальності квантової телепортації

Це вчетверо перевищує попередній рекорд дальності цього процесу. Подробиці викладено в статті журналу Optica, передає Лента.ру.

В експерименті була проведена квантова телепортація через оптоволокно на 102 кілометри. Вчені відзначають, що вчетверо підвищити колишній рекорд вдалося завдяки використанню однофотонного детектора з використанням надпровідних проводів на силикаті молібдену. Конструкція була охолоджена до -272 градусів за Цельсієм, це всього на один градус вище абсолютного нуля, що забезпечувало виникнення надпровідності та високої чутливості.

В експерименті не відбувається безпосереднього перенесення фотонів, але їх стан передається миттєво. У своєму експерименті вчені рознесли два заплутаних фотона на відстань в 102 кілометра по оптичному волокну. Далі фізики змінили квантовий стан першого фотона, подіявши на нього третім. В результаті стан другої частинки змінився. Таким чином вчені спостерігали прояв квантової нелокальності: хоча фотони були рознесені на велику відстань, зміна стану одного з них позначилося на іншому.

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Попередній рекорд дальності квантової телепортації по оптоволокну становив 25 кілометрів. Абсолютний рекорд дальності квантової телепортації належить експерименту, в якому фотони зв'язуються через відкритий простір — 144 кілометри. Однак не завжди зручно мати дві точки в межах видимості, а оптоволокном можна пов'язати як завгодно розташовані майданчики.

Теоретично, квантову телепортацію можна використовувати для встановлення абсолютно захищеного з'єднання. Також миттєве перенесення інформації є цікавою фізичної проблемою — порушується принцип локальності, за яким на стан об'єкта може впливати тільки його близьке оточення. Це «протиріччя» пов'язане з парадоксом Ейнштейна — Подільського — Розена і становить одну з основних концептуальних труднощів квантової механіки (принаймні, в її копенгагенської інтерпретації).