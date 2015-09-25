NASA зробило фотографії ударної звукової хвилі на тлі Сонця

Про це повідомляється на сайті організації, передає Лента.ру.

Також показано фото і відео ударної хвилі від літака, що летить з надзвуковою швидкістю, на тлі місячного диска. Це стало можливо, завдяки модифікації шлирен-методу зйомки.

Раніше, в серпні 2015 року, NASA продемонструвала можливість зйомки повітряної хвилі з камери, що знаходиться над літаком, який летить над пустелею. Для цього після зйомки проводяться складні математичні операції, що дозволяють «відняти» деталі ландшафту з отримуваної картинки.

В льотно-дослідницькому центрі імені Армстронга (входить в структуру NASA) була розроблена і запатентована технологія BOSCO (шлирен-метод з використанням заднього підсвічування від небесних тіл). Вона дозволила візуалізувати повітряні потоки, використовуючи тільки світло від фону, на якому видно літак.

Спочатку виходило зробити відповідні фотографії тільки при перетині літаком краю сонячного диска, так як для «проявлення» повітряного струменя необхідний перепад інтенсивності світла від фону. Застосування чутливих матриць в камері та кальцій-калієвих світлофільтрів дозволило проводити зйомку протягом всього процесу перетину диска небесного тіла, а необхідні зміни в інтенсивності світла забезпечили плями на Сонці. Аналогічним чином проводиться зйомка на тлі Місяця.

Метод виявлення оптичних неоднорідностей в прозорих середовищах і виявлення дефектів поверхонь, що відбивають був відкритий німецьким фізиком Августом Теплером в 1864 році. Він активно використовувався при проектуванні літаків для вивчення повітряних потоків навколо літальних апаратів. Однак при цьому було потрібне яскраве джерело світла, а промені світла повинні були йти паралельно один одному — у результаті розміри оптичної системи виходили порівнянні з габаритами приміщення для досліджень. BOSCO позбавляє від необхідності використовувати додаткове джерело світла.