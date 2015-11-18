Нігерійський математик заявив про рішення однієї з "проблем тисячоліття"

Як передає Лента.ру, гіпотеза Рімана входить до списку семи "проблем тисячоліття", складеного Математичним інститутом Клея. Вчені намагаються вирішити її протягом останніх 156 років.

Сформульована в 1859 році німецьким математиком Бернгардом Ріманом гіпотеза звучить наступним чином: "Всі нетривіальні нулі дзета-функції мають дійсну частину, що дорівнює 1/2", тобто є комплексними числами (на відміну від тривіальних нулів) і розташовані на прямій Re s = 1/2.

Прес-служба Федерального університету в Ойє-Екіті підтвердила доказ Енохом гіпотези Рімана. Представники установи також зазначили, що фахівець раніше займався моделюванням систем, що дозволяють отримувати енергію від вітру і океану.

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У Математичному інституті Клея (Кембридж, штат Массачусетс, США) вважають гіпотезу Рімана недоведеною. Там заявили, що для фіксації досягнення необхідно опублікувати його в міжнародному журналі з високою репутацією і домогтися верифікації науковим співтовариством.

У 2014 році казахстанський вчений Мухтарбай Отелбаєв, доктор фізико-математичних наук і директор Євразійського математичного інституту при Євразійському національному університеті імені Гумільова, заявив про рішення іншої "проблеми тисячоліття" — існування і гладкості розв'язку рівняння Нав'є-Стокса.

Востаннє одну з семи "проблем тисячоліття" — доказ гіпотези Пуанкаре — в 2002 році вирішив російський математик Григорій Перельман. Відкриття визнало міжнародне наукове співтовариство, але Перельман відмовився від премії в розмірі 1 мільйон доларів, присудженої йому в 2010 році Інститутом Клея.