Нігерійський математик заявив про рішення однієї з "проблем тисячоліття"
Нігерійський математик Опіємі Енох з Федерального університету в місті Ойє-Екіті заявив, що зміг довести гіпотезу Рімана.
Як передає Лента.ру, гіпотеза Рімана входить до списку семи "проблем тисячоліття", складеного Математичним інститутом Клея. Вчені намагаються вирішити її протягом останніх 156 років.
Сформульована в 1859 році німецьким математиком Бернгардом Ріманом гіпотеза звучить наступним чином: "Всі нетривіальні нулі дзета-функції мають дійсну частину, що дорівнює 1/2", тобто є комплексними числами (на відміну від тривіальних нулів) і розташовані на прямій Re s = 1/2.
Прес-служба Федерального університету в Ойє-Екіті підтвердила доказ Енохом гіпотези Рімана. Представники установи також зазначили, що фахівець раніше займався моделюванням систем, що дозволяють отримувати енергію від вітру і океану.
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У Математичному інституті Клея (Кембридж, штат Массачусетс, США) вважають гіпотезу Рімана недоведеною. Там заявили, що для фіксації досягнення необхідно опублікувати його в міжнародному журналі з високою репутацією і домогтися верифікації науковим співтовариством.
У 2014 році казахстанський вчений Мухтарбай Отелбаєв, доктор фізико-математичних наук і директор Євразійського математичного інституту при Євразійському національному університеті імені Гумільова, заявив про рішення іншої "проблеми тисячоліття" — існування і гладкості розв'язку рівняння Нав'є-Стокса.
Востаннє одну з семи "проблем тисячоліття" — доказ гіпотези Пуанкаре — в 2002 році вирішив російський математик Григорій Перельман. Відкриття визнало міжнародне наукове співтовариство, але Перельман відмовився від премії в розмірі 1 мільйон доларів, присудженої йому в 2010 році Інститутом Клея.